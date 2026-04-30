Новости WTF 30.04.2026

Кризис абсурда: французская LDLC продает неисправные RTX 5090 по цене рабочей RTX 5080

Олександр Федоткін

Криза абсурду: французька LDLC продає несправні RTX 5090 за ціною робочої RTX 5080

Французская компания LDLC запустила продажи «доступных» GeForce RTX 5090, однако с одним весомым нюансом.


Это бракованные видеокарты, которые после приобретения невозможно вернуть и оформить возмещение. LDLC признает, что ни одна из этих RTX 5090 не работает и покупателям необходимо самим искать способы, как их отремонтировать. 

Сейчас предлагаются неисправные модели ASUS RTX 5090 TUF Gaming и MSI RTX 5090 Ventus 3x OC по ценам €1499 и €1699 соответственно. При этом рабочие модели эта компания продает за €3249. Однако это абсурдный ценник на бракованную RTX 5090, учитывая, что за эти деньги можно приобрести полноценную RTX 5080. 

В LDLC добавляют, что неисправные RTX 5090 имеют физические повреждения, которые обычно возникают во время доставки первоначальному покупателю. Также указывается, что видеокарты содержат все ключевые компоненты, такие как GPU, VRAM, VRM


Компания отмечает, что карты тестировались до того, как получили повреждения, и были исправными, однако после повреждения их не разбирали. На сайте нет подробной информации о повреждениях, лишь указывается, что они могут включать неисправность печатной платы, физические повреждения и деформированные элементы.

Конечно, не совсем понятно, кто решится покупать подобное. В мастерских с них могут снять ключевые компоненты, или даже отремонтировать и заставить работать, однако без всяких гарантий. Это абсурдная цена для неисправных RTX 5090. Подобные дефектные модели продаются в Китае по значительно более низкой цене, однако также нет никакой гарантии, что именно получит покупатель. Эти карты могут быть отправлены без ключевых компонентов. 

Ранее мы писали, что Framework предлагает мобильную версию RTX 5070 12 ГБ за абсурдную цену. ПользовательReddit u/void_SW из Индии сообщил, что вместо заказанной на Amazon видеокарты GIGABYTE RTX 5090 за $3260 получил килограмм стирального порошка за $2. 

Источник: Wccftech;  Overclocking.com

