Новости Технологии 26.03.2026 comment views icon

AMD показала Ryzen 9 9950X3D2 с 208 МБ кэша и TDP 200 Вт — первый в мире CPU с двойным 3D V-Cache

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

AMD показала Ryzen 9 9950X3D2 з 208 МБ кешу і DP 200 Вт — перший у світі CPU з подвійним 3D V-Cache

AMD официально представила новый процессор AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition. Слухи об этой модели циркулировали еще с прошлого года и наконец-то получили подтверждение.


Особенностью AMD Ryzen 9 9950X3D2 является использование двух чиплетов, оснащенных технологией AMD 3D V-Cache. Как заявляет компания, это первый в мире такой настольный процессор.

Новинка основана на архитектуре Zen 5 и производится по нормам 4-нм техпроцесса. Он предназначен для использования с платформой AM5. Процессор совокупно имеет 16 вычислительных ядер (поддерживает 32 потока инструкций) и общий кэш в 208 МБ, что является наибольшим объемом за всю историю чипов Ryzen. Всего доступно 1280 КБ кэша L1, 16 МБ кэша L2 и 192 МБ кэша L3. Вычислительные ядра работают на базовой частоте 4,3 ГГц, а Boost частота составляет 5,6 ГГц. Показатель TDP 200 новинки заявлен на уровне 200 Вт.


По данным AMD, новый Ryzen 9 9950X3D2 обеспечивает рост производительности на 5-10% по сравнению с Ryzen 9 9950X3D при выполнении творческих нагрузок, в частности DaVinci Resolve, Blender, а также во время масштабных сборок исходного кода, таких как Unreal Engine и Chromium. Также больший объем кэша должен обеспечить лучшую производительность в играх.

Новый процессор AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition поступит в продажу с 22 апреля. Его цена пока не разглашается.

Спецпроекты
Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить