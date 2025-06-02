NVIDIA RTX Pro 6000 за $10 000 — новый шумный «король гейминга»

Обычно компьютерные комплектующие с приставкой Pro не предназначены для использования в игровых системах. Но это не останавливает энтузиастов от проведения экспериментов, поэтому подобные устройства все же пробираются к игровым компьютерам. Видеоблогер и эксперт по разгону Roman der8auer Hartung задался вопросом «что если» и протестировал профессиональную видеокарту Nvidia RTX Pro 6000 (на архитектуре Blackwell) в играх. По результатам разнообразных проверок он назвал эту видеокарту новым «королем гейминга». Рассмотрим подробнее.

Производительность Nvidia RTX Pro 6000 в играх

В 15-минутном видео der8auer показал, на что способна RTX Pro 6000 в таких играх, как Cyberpunk 2077, Star Wars Outlaws, Remnant 2 и Assassin’s Creed Mirage. При этом карта работала не с игровыми драйверами, а с профессиональными — теми, что предназначены для рабочих задач. Но даже это не помешало ей показать класс.

В Cyberpunk 2077 с разрешением 4K и на максимальных настройках (без трассировки лучей) RTX Pro 6000 оказалась на 14% быстрее RTX 5090 и имела на 13% лучшие показатели минимальной частоты кадров. В то же время она потребляла на 15% больше энергии.

В Star Wars Outlaws и Remnant 2 прирост составил по 11%, а в Assassin’s Creed Mirage — лишь 3%, что, возможно, связано с драйверами.

Характеристики Nvidia RTX Pro 6000

Профессиональная видеокарта Nvidia RTX Pro 6000 основана на том же графическом чипе GB202, что и игровая RTX 5090. Но она имеет больше вычислительных блоков — 24 064 шейдерных ядер против 21 760, а также больше TMU, ROP, тензорных и RT-ядер. Но главная «фишка» — 96 ГБ памяти GDDR7 с 512-битной шиной доступа, тогда как RTX 5090 имеет «лишь» 32 ГБ.

Впрочем, идеальной эту модель не назовешь. По словам der8auer, видеокарта ужасно пищит и гудит под нагрузкой. Вентиляторы разгоняются быстро и шумят так, что перекрывают даже ужасный писк катушек. А если отбросить шум вентиляторов, то, по словам автора, эта видеокарта издает самый громкий писк катушек, который он слышал в жизни.

Но это не единственная проблема нового «короля гейминга». Следующая — высокая цена. Хотя сама Nvidia тратит лишь около $200 на дополнительную память, финальная стоимость в рознице составляет $10 тыс. Для сравнения, RTX 5090 стоит $2 тыс (здесь есть объяснение, почему она такая дорогая). Ирония в том, что даже позолоченная RTX 5090 Dhahab кажется в разы дешевле на фоне Pro 6000.

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Да, RTX Pro 6000 оказалась действительно мощной в современных играх с максимальными настройками, превзойдя топовые потребительские видеокарты. Но ее цена, шум и отсутствие геймерских драйверов делают ее скорее экзотикой для энтузиастов, чем реальной альтернативой для игровых ПК. Тем не менее, тот факт, что профессиональная видеокарта без Game Ready-драйверов обходит лучшие модели для игр — это сильное заявление о потенциале Blackwell.

Источник: tomshardware