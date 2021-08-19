Ужгород закупить 10 електробусів «Електрон Е18» та 10 зарядних станцій для них за 99 млн грн в рамках Кіотського протоколу





Слідом за Києвом та Львовом про закупку електробусів оголосив Ужгород, де міськрада затвердила проєкт закупівлі 10 електробусів «Електрон Е18» та 10 зарядних станцій для них.

Зокрема, Ужгородська міська рада захистила перед Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів проєкт закупівлі 10 електробусів «Електрон Е18» та 10 зарядних станцій. Це проєкт цільових екологічних (зелених) інвестицій на придбання автобусів з електричними двигунами, який дозволить зменшити викиди парникових газів, а отже покращити екологічний стан міста.

Він реалізовується у рамках Кіотського протоколу – тобто за рахунок коштів, отриманих від продажу Україною частин установленої кількості викидів парникових газів. На сесії міськради була підтримана реалізація проєкту на умовах співфінансування: загальна вартість близько 99 млн грн, із яких близько 40 млн грн – із бюджету міста. Близько 59 млн грн це буде безповоротна фінансова допомога із держбюджету. Закупівля електробусів здійснюватиметься за міжнародною процедурою.

Джерело: Ужгородська міська рада