В 2018 году LG получила рекордную прибыль даже несмотря на убыточность мобильного направления

Компания LG опубликовала отчёт о финансовых результатах по итогам работы в 2018 году. Минувший год оказался очень успешным для корейского производителя. Даже несмотря на убыточную деятельность мобильного подразделения, LG получила рекордный доход и рекордную прибыль.

Так, совокупный доход в 2018 году составил рекордные $54,4 млрд. При этом была получена рекордная прибыль в сумме $2,4 млрд. Прирост по сравнению с результатом 2017 года составил 10%.

При этом доход направления LG Mobile составил $7,08 млрд, а сумма операционного убытка – $700 млн. Компания отмечает, что в этом направлении фиксируются признаки улучшения ситуации благодаря внедрению более эффективного контроля расходов. В этом году LG будет опираться на управляемые операторами рынки (Северная Америка и Корея) для стабильных продаж, будет предлагать смартфоны с поддержкой 5G и устройства с «различными форм-факторами», чтобы постараться и дальше улучшать ситуацию в этом сегменте рынка.

Вместе с тем, направление LG Home Entertainment получило рекордную прибыль в сумме $1,35 млрд благодаря успешным продажам премиальных OLED телевизоров и 4K телевизоров. Направление LG Home Appliance стало наиболее эффективным для компании в 2018 году. Оно также получило рекордную прибыль в сумме $1,35 млрд. Ещё один собственный рекорд по прибыли установило направление LG Vehicle Components Company, которое принесло компании $1,24 млрд. Успех в этом сегменте обеспечен высоким спросом на информационно-развлекательные автомобильные системы, а также отличными результатами компании ZKW, которую LG купила в 2017 году за €1,1 млрд. Это было крупнейшее приобретение в истории LG.

Источник: gsmarena