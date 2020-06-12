В 2019 году рынок восстановленных смартфонов сократился впервые за последние четыре года





Специалисты аналитической фирмы Counterpoint Research подвели итоги вторичного рынка смартфонов за 2019 год, констатировав сокращение — это первое снижение годовых продаж за последние четыре года. Правда, продажи упали всего на 1%.

Согласно данным отчета, производители реализовали 137 миллионов восстановленных смартфонов (9% от общего объема продаж), что соответствует сокращению на 1% в годовом выражении.

Как можно видеть на диаграмме выше, ситуация отличается в зависимости от региона. В частности, в Индии, Латинской Америке и Африке наблюдается рост продаж восстановленных смартфонов, тогда как в Европе, США и Китае зафиксирован спад. Больше всего продажи таких смартфонов просели в Японии.

Как было отмечено выше, это впервые за последние четыре года международный рынок подержанных смартфонов показал спад. По словам аналитика Counterpoint Джеффа Филдхака, смена тенденции главным образом обусловлена тем, что сейчас многие предпочитают покупать дешевый, но полностью новый смартфон, а на ключевых рынках вроде США и Европы выбор таких моделей весьма широк. Другими факторами являются стагнация экономики и отсутствие благоприятных условий для получения прибыли с продаж таких устройств.

В Counterpoint отмечают, что поддержанные модели смартфонов пользуются большой популярностью на быстрорастущих (еще не перенасыщенных) рынках вроде Латинской Америки, где можно приобрести устройство премиум-класса по доступной цене. В то же время COVID-19 оказал влияние и на рынок подержаных смартфонов и в Counterpoint прогнозируют, что тенденция падения будет сохраняться еще какое-то время.

Восстановленные смартфоны обычно представляют собой почти новые устройства, которые возвращают чаще всего из-за неисправности. В отличие от обычного подержанного смартфона, приобретаемого с рук на вторичном рынке, официальные восстановленные телефоны тщательно проверяются производителем и при необходимости ремонтируются с использованием оригинальных компонентов квалифицированными специалистами на заводе. Пожалуй, лучший пример — это восстановленные смартфоны iPhone.

Источник: Counterpoint Research