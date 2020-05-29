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Apple начала продавать восстановленные iPhone Xr со 100-долларовой скидкой

Apple начала продавать восстановленные iPhone Xr со 100-долларовой скидкой

Apple начала продавать восстановленные iPhone Xr со 100-долларовой скидкой


Как мы недавно узнали, в минувшем квартале титул самого популярного смартфона в мире перешел от iPhone Xr к iPhone 11. Вероятно, тот вскоре передаст эстафету новому iPhone SE, но пока статус закреплен именно за «одиннадцатой». Но списывать со счетов iPhone Xr, который по-прежнему остается одним из самых популярных, пока слишком рано. Тем более, что вот сейчас Apple начала продавать восстановленные версии моделей iPhone Xr.

Обзор смартфона Apple iPhone Xr

 

Восстановленные iPhone Xr доступны в четырех цветовых вариантах (черный, желтый, белый и красный), с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Цены — $500, $540 и $630 за версии с 64, 128 и 256 ГБ памяти, что соответствует экономии в $100-$120 по сравнению с ценами полностью новых моделей.

В украинской рознице предложения на iPhone Xr начинаются от 12 тыс. грн.

ЛинейкаApple iPhone XR
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 18
Диапазон цен: 12 223 − 25 999 грн

Напомним, восстановленные смартфоны получают новые корпуса и аккумуляторы, а также при необходимости новые комплектующие вместо неисправных. Кроме того, в случае покупки официального восстановленного аппарата клиент, как и для полностью нового, получает полную комплектацию, стандартную годовую гарантию и право купить расширенную гарантию Apple Care.

Источник: Apple

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