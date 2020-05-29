Apple начала продавать восстановленные iPhone Xr со 100-долларовой скидкой

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Как мы недавно узнали, в минувшем квартале титул самого популярного смартфона в мире перешел от iPhone Xr к iPhone 11. Вероятно, тот вскоре передаст эстафету новому iPhone SE, но пока статус закреплен именно за «одиннадцатой». Но списывать со счетов iPhone Xr, который по-прежнему остается одним из самых популярных, пока слишком рано. Тем более, что вот сейчас Apple начала продавать восстановленные версии моделей iPhone Xr.

Восстановленные iPhone Xr доступны в четырех цветовых вариантах (черный, желтый, белый и красный), с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Цены — $500, $540 и $630 за версии с 64, 128 и 256 ГБ памяти, что соответствует экономии в $100-$120 по сравнению с ценами полностью новых моделей.

В украинской рознице предложения на iPhone Xr начинаются от 12 тыс. грн.

Напомним, восстановленные смартфоны получают новые корпуса и аккумуляторы, а также при необходимости новые комплектующие вместо неисправных. Кроме того, в случае покупки официального восстановленного аппарата клиент, как и для полностью нового, получает полную комплектацию, стандартную годовую гарантию и право купить расширенную гарантию Apple Care.

Источник: Apple