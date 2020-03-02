В 2019 году в фирменных магазинах Киевстар продали 265 тыс. смартфонов, самые популярные — Samsung Galaxy A6 и Xiaomi Redmi 6A/7

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Розничная сеть Киевстар поделилась статистикой продаж смартфонов за полный 2019 год. За истекший период продажи смартфонов в сети оператора выросли на 9% и составили 265 тыс. экземпляров.

Показательно, что лидерами продаж оказались бюджетные смартфоны. Свыше 40% всех покупок мобильных девайсов были в ценовом диапазоне 3-4 тыс. грн, а самой популярной моделью стал Xiaomi Redmi 6A.

Спрос на модели телефонов стоимостью от 10 000 грн и выше снизился на 5% по сравнению с 2018 годом. Среди телефонов высокого ценового сегмента наиболее популярными в 2019 году были модели Apple iPhone 7 (32GB) и Apple iPhone XR (64GB).

Пик продаж пришёлся в этом году не только на период back-to-school и новогодние праздники, но и на июнь-июль. В этот период проводилась промо-акция, когда при покупке Samsung А10 на мобильный счет абонента возвращался cashback 10-15% от его стоимости.

Кроме покупок новых смартфонов, посетители магазинов Киевстар активно пользовались возможностью поменять устаревшие телефоны на более современные модели с поддержкой 4G в рамках услуги trade-in. Чаще всего для обмена сдавали телефоны Samsung Galaxy, а также Huawei Y3/Y5, а меняли, как правило, на Samsung А-серии.

Наиболее активным периодом для trade-in стал декабрь 2019 года, когда было совершено 40% всех обменов. Наибольшим спросом эта услуга пользовалась у жителей Киева, Одессы и Хмельницкого.

Источник: Киевстар