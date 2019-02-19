В Android Q может исчезнуть кнопка «Назад», ее заменят на жест

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Система управления жестами в мобильной ОС Android Pie временами может казаться неуклюжей из-за смеси новых концепций с пережитками прошлого. Но в Google планируют исправить ситуацию и восстановить логичность управления.

Так, в ранних сборках новой версии ОС Android Q представлена переработанная система навигации. Вместо того, чтобы возвращаться назад с помощью выделенной кнопки, предлагается провести пальцем влево по «пилюле» навигации. Также предлагается изменить способ переключения между приложениями. Для плавного перехода между открытыми приложениями предстоит провести пальцем вправо.

Эта же сборка намекает, что Google может отказаться от опции, предлагающей возможность вернуться к старому способу навигации с использованием трёх кнопок и просмотра ранее открытых приложений. Вероятно, тем пользователям, которые предпочитают старый способ навигации, предстоит просто смириться с неизбежными переменами. Хотя нельзя исключать, что до выхода финальной версии Android Q в Google могут ещё переработать эти нововведения.

Источник: Engadget