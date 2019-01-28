Новые функции Android Q: распознавание лиц, повышенная безопасность, даунгрейд приложений, более широкая настройка интерфейса

Грядущая операционная система Android Q принесёт ряд новых функций и возможностей. Они порадуют как разработчиков, так и потребителей. Рассмотрим коротко те новинки, о которых стало известно на текущий момент.

Начнём с того, что теперь в операционной системе будет реализована централизованная функция аппаратного распознавания лица пользователя. Ранее каждому производителю смартфонов приходилось создавать собственное решение для реализации распознавания лица. Новая встроенная в Android возможность позволит не только разблокировать мобильное устройство, её также можно будет использовать для подтверждения покупок и авторизации в приложения.

Дополнительно сообщается, что в Android Q появится блокировка фонового доступа к буферу обмена для приложений. Для этого добавлено новое ограничение. Кроме того, может появиться поддержка даунгрейда приложений. Такая возможность пригодится в тех случаях, когда после обновления приложение начинает работать медленнее или не совсем корректно. Хотя пока нет однозначных данных о том, позволит ли Google пользователям откатить приложения до более старой версии, в Android Q были найдены разрешения и команды, которые предполагают, что это будет возможно.

Также будет улучшена работа с внешним хранилищем (картой памяти, внешним накопителем). Сейчас, когда приложение получает разрешение на работу с внешним хранилищем, оно в дальнейшем сможет прочитать или записать любой файл на внешнем хранилище. Тем самым, предоставляется доступ к различной информации о пользователе. В Google решили добавить несколько новых разрешений для работы с внешним хранилищем. В результате, приложения будут ограничены в доступе к данным определённого типа, например, фотографиям или видео.

В Android Oreo и Android Pie доступ к данным о местоположении ограничен для приложений, работающих в фоновом режиме. Это ограничение кому-то могло показаться излишне жёстким. Потому в Android Q было добавлено новое разрешение, чтобы приложение могло иметь фоновый доступ к местоположению устройства.

Кроме того, в Android Q было добавлено новое разрешение, которое позволяет приложению «распознавать физическую активность пользователя». Это технически не ново, поскольку оно уже является частью Google Play Services. Судя по всему, в Google решили перенести эти функциональные возможности из Google Play Services в саму операционную систему.

Наконец, в Android Q будут расширены возможности по индивидуальной настройке интерфейса за счёт добавления дополнительных элементов тем. Так, введены категории оверлеев. Сгруппировав оверлеи по категориям в зависимости от того, на что они нацелены, системе будет проще автоматически отключать другие наложения, предназначенные для того же приложения, когда включено новое наложение. На текущий момент Google тестирует 3 категории наложения: шрифты, формы значков и цвета акцента. В тестовой сборке Android Q энтузиасты смогли обнаружить несколько предустановленных оверлеев, которые позволяли менять шрифт, форму значка и цвет акцента во всём пользовательском интерфейсе.

Источник: Engadget, xda-developers 1, 2