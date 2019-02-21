В апреле Mastercard впятеро повысит лимит на бесконтактные платежи PayPass без ввода PIN-кода — до 500 грн

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Реабилитируя свою репутацию после недавней истории с пробными подписками, международная платежная система Mastercard преподнесла пользователям весьма радостную новость. С апреля 2019 года MasterCard лимит на бесконтактные платежи PayPass без ввода PIN-кода увеличат до 500 грн. Сейчас он составляет скромные 100 грн. О долгожданных изменениях в этом вопросе сообщила гендиректор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.



Как пояснила Инга Андреева, инициатива Mastercard вызвана спросом потребителей: «Оплата бесконтактно при помощи гаджета стала нормой жизни».

Директор по развитию бизнеса Mastercard Юрий Бахтин отметил, что сейчас 95% всех совершаемых бесконтактных платежей вписываются в лимит до 500 грн.

Справедливости ради отметим, что при оплате посредством мобильного приложения Google Pay и Apple Pay вводить PIN-код не нужно и для платежей свыше 100 гривен, поскольку эти платежные системы предлагают свои механизмы защиты. Но повышение лимита в любом случае полезное изменение, особенно для тех, кто часто рассчитывается бесконтактно с помощью соответствующих банковских карт.

Напомним, не так давно Mastercard сообщала, что по итогам минувшего квартала Украина заняла четвертое место в мире по количеству NFC-платежей. И это при том, что в нашей стране чуть больше трети малых и средних предприятий в Украине принимают безналичные платежи.

В данном контексте будет уместно вспомнить о законодательной инициативе МЭРТ начать переводить торговцев на безналичный расчет со следующего года до 1 июля 2020 года обязать установить POS-терминалы всех, кто продает товары и услуги стоимостью свыше 50 необлагаемых минимумов (850 грн).

Источник: finance.ua