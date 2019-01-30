Mastercard: Украина заняла четвертое место в мире по количеству NFC-платежей

По итогам четвёртого квартала 2018 года Украина заняла четвертое место в мире по количеству бесконтактных платежей с использованием смартфонов, браслетов, умных часов. Об этом заявила генеральный директор Mastercard Europe SA Инга Андреева на конференции Европейской Бизнес Ассоциации.

«Буквально вчера мы получили статистику за четвертый квартал, и Украина уже топ-четвертая страна в мире по количеству NFC-транзакций», — отметила Инга Андреева.

Как заявила Андреева, это говорит о востребованности новейших платёжных технологий и быстрой обучаемости украинцев. В то же время она отметила, что в этом у страны есть ещё большой потенциал роста. Согласно данным исследования Mastercard, 37% взрослого населения Украины до сих пор не имеет банковских счетов и только 38% представителей малого и среднего бизнеса готовы и принимают безналичные платежи к оплате. По Европе в целом этот показатель составляет более 60%. По словам Андреевой, для улучшения этих показателей требуется как регуляция, так и развитие безналичных платежей.

«Увеличение инклюзии всего лишь на 10% принесёт увеличение ВВП страны на 0,3%. Если говорить в абсолютны цифрах, то для Украины это 9,3 миллиарда гривен», — подчеркнула Инга Андреева.

Источник: УНИАН