Mastercard: лишь немногим более трети малых и средних предприятий в Украине принимают безналичные платежи

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Как свидетельствуют данные исследования Mastercard, Украина является страной с наименьшим уровнем проникновения платёжных терминалов среди государств Центральной и Восточной Европы. В Украине лишь 38% малых и средних предприятий принимают безналичные платежи.

«Для сравнения, лидерами по уровню терминализации малого и среднего бизнеса является Чехия, Греция, Польша и Словакия, где в среднем 75% предприятий имеют опцию безналичных расчетов», — говорится в исследовании.

Отмечается, что по данным Европейского центрального банка, в Украине приходится лишь 6155 терминалов на каждый миллион граждан. В то же время средний показатель для стран Центральной и Восточной Европы составляет 17 909 POS-терминалов на миллион граждан.

В Masctercard подчеркивают, что малый и средний бизнес медленно переходит на безналичные расчеты из-за «ряда препятствий». Среди них респонденты называют низкую покупательную способность населения (26,1% опрошенных), бюрократические процедуры (22%), а также высокие налоги (11,9%).

Вместе с тем, даже в тех случаях, когда имеется возможность совершить безналичный платёж в качестве оплаты покупки или услуг, украинцы всё ещё предпочитают пользоваться наличными деньгами. По данным Mastercard, 40% украинских представителей малого и среднего бизнеса, которые имеют платёжные терминалы, указывают, что подавляющая часть расчётов всё же происходит наличными (более 80%).

При этом среди причин переходить на безналичные расчеты представители малого и среднего бизнеса называют заинтересованность клиентов (35% опрошенных), возможность расширить бизнес (12%) и желание соответствовать современным технологиям (8%).

Источник: AIN