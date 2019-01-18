Оказалось, что недавний запрет MasterCard на автосписание средств после пробных подписок касается только физических товаров

Вчерашнее ликование от новости, что MasterCard наконец-то запретит автоматическое списание после пробных подписок перманентно перешло в сегодняшнее разочарование и негодование. Одна из двух крупнейших международных карточных платежных систем незаметно изменила первоначальную версию анонса, дополнив его одним существенным предложением, которое все меняет.

Компания уточнила, что изменения в политике касаются только подписок на физические товары и не действуют на подписки в интернет-сервисах. То есть, на цифровые подписки вроде Netflix, Amazon Prime, Apple Music, PS Plus и прочие новые правила MasterCard не распространяются.

В сообщении ресурсу The Verge представитель MasterCard Чаити Сен рассказала, что клиенты больше всего жалуются на автоматическое списание средств за продление подписок на товары с доставкой, например, на посылки с витаминами, средствами по уходу за кожей и другими товарами для здоровья. Именно поэтому Mastercard решила начать с таких сервисов. Когда и планируется ли вообще применение аналогичной практики в отношении цифровых подписок, в MasterCard, увы, не уточнили.

Источник: MasterCard и The Verge