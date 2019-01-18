Новости
Оказалось, что недавний запрет MasterCard на автосписание средств после пробных подписок касается только физических товаров
29

Оказалось, что недавний запрет MasterCard на автосписание средств после пробных подписок касается только физических товаров

Оказалось, что недавний запрет MasterCard на автосписание средств после пробных подписок касается только физических товаров

Вчерашнее ликование от новости, что MasterCard наконец-то запретит автоматическое списание после пробных подписок перманентно перешло в сегодняшнее разочарование  и негодование. Одна из двух крупнейших международных карточных платежных систем незаметно изменила первоначальную версию анонса, дополнив его одним существенным предложением, которое все меняет.

Компания уточнила, что изменения в политике касаются только подписок на физические товары и не действуют на подписки в интернет-сервисах. То есть, на цифровые подписки вроде Netflix, Amazon Prime, Apple Music, PS Plus и прочие новые правила MasterCard не распространяются.

В сообщении ресурсу The Verge представитель MasterCard Чаити Сен рассказала, что клиенты больше всего жалуются на автоматическое списание средств за продление подписок на товары с доставкой, например, на посылки с витаминами, средствами по уходу за кожей и другими товарами для здоровья. Именно поэтому Mastercard решила начать с таких сервисов. Когда и планируется ли вообще применение аналогичной практики в отношении цифровых подписок, в MasterCard, увы, не уточнили.

Источник: MasterCard и The Verge

Похожие записи