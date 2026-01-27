В Arc Raiders появилась официальная украинская локализация

В Arc Raiders появилась возможность установить украинскую локализацию. В соцсетях пишут она доступна на консолях, но на ПК надо настраивать вручную.





Большой патч 1.13.0 Headwinds касается исправления багов и нового контента. В Discord-канале украинского сообщества заметили, что с обновлением появилась украинская локализация. Она уже доступна на консолях, а чтобы заработало в Steam надо:

Зайти в меню настроек;

Открыть вкладку «Общее»;

В параметрах запуска прописать culture=uk или -culture=uk.

Меню настроек Arc Raiders / Скриншот Telegram-канала OLDboi

Кроме того, патч Headwinds 1.13.0 добавляет режим «Соло против отрядов», который открывается игрокам от 40 уровня. Включив переключатель, соло-игрок попадает в матчи против команд. За успешное выживание и эвакуацию дают +20% опыта, но риск умереть и потерять лут гораздо выше.

Еще появилась специальная витрина «Отражение трофеев». Игрок сдает части врагов Arc, открывает новые этапы и получает награды: чертежи, жетоны рейдера, косметику. В конце можно забрать эмоцию «Вой» и 300 000 монет. Витрина не привязана к сезонным событиям.





Также карта Buried City получила новый вариант с птицами под названием Bird City. Этот режим меняется каждую неделю и доступен только для Buried City. На локации теперь:

птицы гнездятся в дымоходах;

в гнездах можно найти добычу;

больше зиплайнов;

более высокая плотность игроков;

больше летающих Arc;

более частые бои на высоте.

Обновление добавляет два новых эпических модификатора снаряжения и 7 квестов для игроков высокого уровня. Теперь друзья могут присоединяться к отряду даже во время рейда, а приглашения больше не ограничиваются решением лидера. В игре также появилась система античита с тремя этапами наказания. Первое нарушение приведет к временному бану, второе — более долгому, а третье закончится перманентной блокировкой.

Разработчики также переработали поведение врагов. Arc теперь лучше обходят препятствия, а наблюдатели больше не застревают в зданиях. Среди технических изменений — новое освещение, улучшенный звук и голосовой чат, обновленный интерфейс и другие мелкие исправления, которые делают игру более стабильной. Отдельно убрали лазейку в Stella Montis Vaultиз-за которой игроки могли неправильно получать награды.

Обновление Arc Raiders 1.13.0 уже появилось на всех платформах. Игра доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series XS.

