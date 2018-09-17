В августе в Украине зарегистрировали почти 1000 электромобилей и гибридов, а общее количество превысило 15,5 тыс. (инфографика)

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По данным исследовательского агентства IRS по состоянию на 1 сентября 2018 года совокупное количество зарегистрированных электромобилей и гибридных автомобилей в Украине достигло 15 696 единиц. При этом только за август украинцы зарегистрировали почти 1000 машин обоих типов.

Динамика по электрокарам отрицательная — их зарегистрировали на 8% меньше, чем в июле (564 машин). Гибриды за тот же период «выросли» более чем на 14%.

Топ-3 самых популярных электромобилей по количеству регистраций в августе:

Nissan Leaf — 371 ед.;

BMW i3 — 27 ед.;

Tesla Model S — 21 ед.

Топ-3 самых популярных гибридов по количеству регистраций в августе:

Toyota Rav-4 Hybrid — 113 ед.;

Chevrolet Volt — 65 ед.;

Toyota C-Hr Hybrid — 37 ед.

Средний возраст украинских электромобилей выше, чем у авто с гибридными двигателями — 4,2 года против 2,9 лет.

Наибольшее количество электромобилей и гибридов зарегистрировано в Киеве – 4647 автомобилей.

Источник: IRS