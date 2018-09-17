В августе в Украине зарегистрировали почти 1000 электромобилей и гибридов, а общее количество превысило 15,5 тыс. (инфографика)
По данным исследовательского агентства IRS по состоянию на 1 сентября 2018 года совокупное количество зарегистрированных электромобилей и гибридных автомобилей в Украине достигло 15 696 единиц. При этом только за август украинцы зарегистрировали почти 1000 машин обоих типов.
Динамика по электрокарам отрицательная — их зарегистрировали на 8% меньше, чем в июле (564 машин). Гибриды за тот же период «выросли» более чем на 14%.
Топ-3 самых популярных электромобилей по количеству регистраций в августе:
- Nissan Leaf — 371 ед.;
- BMW i3 — 27 ед.;
- Tesla Model S — 21 ед.
Топ-3 самых популярных гибридов по количеству регистраций в августе:
- Toyota Rav-4 Hybrid — 113 ед.;
- Chevrolet Volt — 65 ед.;
- Toyota C-Hr Hybrid — 37 ед.
Средний возраст украинских электромобилей выше, чем у авто с гибридными двигателями — 4,2 года против 2,9 лет.
Наибольшее количество электромобилей и гибридов зарегистрировано в Киеве – 4647 автомобилей.
Источник: IRS