В браузере Vivaldi 4.1 улучшена группировка вкладок и добавлены цепочки команд





Компания Vivaldi подготовила к выпуску новую версию своего одноимённого браузера, которая получила номер 4.1. В этой версии добавлены две новые ключевые функции: Accordian Tabs и Command Chains.

Функцию группировки вкладок нельзя назвать совсем уж новой. Но в версии Vivaldi 4.1 она была существенно доработана. Разработчики добавили возможность формировать стопки вкладок и раскрывать их только по мере необходимости – после клика. В меню настроек доступны различные варианты персональной настройки этой функции в соответствии с личными предпочтениями.

Функция Command Chains призвана устранить часто повторяющиеся рутинные операции при помощи специальных последовательностей браузерных команд. Например, можно включить полноэкранный режим и режим чтения одновременно, чтобы создать необходимый комфорт восприятия. Всего доступно более 200 команд для работы, которые можно формировать в цепочки. После подготовки такой цепочки, можно получить быстрый доступ к ней через Quick Commands (нажать F2) или собственное сочетание клавиш.

Также эта версия принесла некоторые менее существенные обновления, такие как счётчик минут в режиме чтения, который покажет, сколько времени потребуется для чтения содержимого; бесшовные обновления в фоновом режиме версии Windows и др. Ознакомиться с полным перечнем нововведений и исправлений в браузере Vivaldi 4.1 можно по следующему адресу. Новая версия уже доступна для загрузки на официальном сайте проекта.

Источник: xda-developers