В Черкассах собирают подписи в петициях «за» и «против» 5G

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Достаточно курьёзная ситуация разворачивается в Черкассах. Обеспокоенные жители города создали петицию на сайте официального портала городской власти, призывающую запретить размещение вышек сотовой связи 5G по всей стране.

«Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране !», — лаконично говорится в тексте петиции.

Следует отметить, что на момент подготовки материала эта петиция уже набрала 253 голоса при минимально необходимых 250. Таким образом, теперь горсовет должен прореагировать и рассмотреть данную петицию.

Добавим, петиция с аналогичным текстом появилась и на сайте президента Украины. На текущий момент её поддержали уже более 15 тыс. человек.

Что интересно, одновременно на том же портале черкасского городского совета идёт сбор подписей в петиции с противоположным требованием. Инициаторы призывают обратиться к правительству и мобильным операторам с предложением по внедрению пилотного проекта по развертыванию сетей пятого поколения в Черкассах. А данной петиции приводятся преимущества, которые обеспечит связь 5G: более высокие показатели скорости передачи данных и охвата устройств, а также возможность пополнения бюджета. Однако эта петиция пока не набрала достаточного количества голосов для её рассмотрения горсоветом. На момент подготовки материала собрано 104 голоса из необходимых 250.

Внимание пользователей к работе базовых станций 5G обострилось после того, как в интернете начали распространяться конспирологические теории о том, что этот стандарт связи вызывает распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Одна из версий звучит так, что болезнь вызывает не вирус, а излучения 5G. Оно влияет на молекулы кислорода в организме, предотвращая их взаимодействие с гемоглобином крови. Следует отметить, что данные идеи – полностью ненаучны, что не мешает им находить своих приверженцев. Из-за подобных конспирологических теорий уже возникали волнения и даже поджоги базовых станций мобильной связи.

На сегодня нет исследований, подтверждающих негативное влияние излучения связи 5G на здоровье. На сайте Всемирной организации здравоохранения есть вопросы-ответы на эту тему:

«До сегодняшнего дня, после многих проведенных исследований не было обнаружено вредоносного влияния на здоровье в связи с технологиями беспроводной связи. Выводы о влиянии на здоровье сделаны на основании исследований, проведенных по всему радиоспектру, однако не так много исследований были проведены для части спектра 5G».

ВОЗ пишет о том, что если придерживаться установленных государствами санитарных норм по электромагнитному излучению, риски для здоровья не ожидаются.

Источник: AIN