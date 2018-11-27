В «Черную пятницу» через терминалы «ПриватБанка» украинцы заплатили картами в 10 раз больше обычного

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По итогам традиционного дня распродаж «Черной пятницы» только через сеть торговых терминалов «ПриватБанка» было оплачено 3,2 млн покупок на общую сумму более 1 млрд грн. Об этом сообщает руководитель PR-службы банка Инна Музычук в соцсети Facebook.

Отмечается, что объём оплаченных банковскими карточками покупок «Черной пятницы» в 2018 году стал рекордным показателем за последние годы, превысив среднесуточный показатель в 10 раз.

Рекордным этот день стал и по количеству покупок в рассрочку — всего за сутки с помощью «Оплаты частями» и «Мгновенного рассрочки» украинцы купили товаров на 115 млн грн. Причём более половины этой суммы пришлось на отечественные интернет-магазины.

Вторым по популярности среди украинцев стал «День холостяка», который приходится на 11 ноября. В этот день совокупный объём покупок, оплаченных картами в POS-терминалах «ПриватБанка», превысил среднесуточный показатель в 5 раз и достиг 589,5 млн грн. Также Всемирный день шопинга дал пятикратный прирост покупок в рассрочку — до 50 млн грн. Активно оплачивали свои покупки частями жители Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Источник: Facebook