В Chrome 113 подключат WebGPU – он обеспечит ускорение ИИ-вычислений и 3D графику для веб-приложений

Компания Google объявила, что в версии браузера Chrome 113 будет по умолчанию активирован API WebGPU. Он обеспечивает возможность доступа веб-приложений к ресурсам графического процессора устройства. WebGPU будет доступен на компьютерах с Windows, которые поддерживают Direct3D 12, а также на устройствах с macOS, и ChromeOS, которые поддерживают Vulkan.

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WebGPU может позволить разработчикам достичь существующего уровня графики с гораздо меньшим количеством кода. Также этот API обеспечивает «более чем 3-кратное ускорение логических выводов модели машинного обучения. Это может быть полезно в эпоху широкого распространения генеративных моделей машинного обучения. Хотя такие сервисы, как Google Bard и Microsoft Bing, не используют ресурсы локального оборудования, другие приложения машинного обучения могут их задействовать для своих задач.

Кроме того, WebGPU может упростить разработчикам создание графически насыщенных игр, запускаемых в браузере. Они получат инструмент для задействования всех возможностей графических процессоров. У Babylon.js есть довольно впечатляющая демонстрация, которую можно запустить при использовании бета-версии Chrome.

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Google заявляет, что выпуск Chrome этого месяца «служит строительным блоком для будущих обновлений и улучшений», обещая «более продвинутые графические функции» и «более глубокий доступ к ядрам шейдеров» в будущем. Также компания обещает ряд улучшений в фактической разработке веб-контента, который работает на WebGPU.

Источник: The Verge