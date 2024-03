В Epic Games Store бесплатно раздают Deus Ex: Mankind Divided и The Bridge

На этой неделе сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store порадовал своих пользователей бесплатной раздачей сразу двух игр: Deus Ex: Mankind Divided и The Bridge. Эти проекты можно будет получить до 21 марта.

Deus Ex: Mankind Divided ─ это Action/RPG со стелс элементами, которая является продолжением игры Deus Ex: Human Revolution и стала четвертой основной игрой в серии Deus Ex. Действие Mankind Divided разворачивается в 2029 году — через два года после событий Human Revolution и за 23 года до событий первой игры Deus Ex.

После Панхейского инцидента аугментированные люди подверглись дискриминации, их переместили в гетто. Общество разделилось на две воинственные группировки — на поборников чистоты человеческого тела, и на аугментированных людей и их сторонников. Главным героем игры по-прежнему является Адам Дженсен. Вооруженный арсеналом самого современного оружия и дополнений, он должен выбрать правильный подход, чтобы распутать огромный всемирный заговор.

Игра Deus Ex: Mankind Divided доступна для загрузки по следующему адресу в магазине Epic Games Store. Также предлагаем ознакомиться с обзором игры в одном из предыдущих материалов.

The Bridge ─ это двухмерная логическая игра, в ходе которой пользователю придется пересмотреть свой взгляд на физику и перспективу. Игра позволяет управлять притяжением, гравитацией, проникать в параллельные измерения, ходить по потолку как по полу, и все это в декорациях невозможных сооружений. По мере прохождения игры игрок будет исследовать все более сложные миры, каждый из которых по-своему уникален. В игре есть 48 уникальных головоломок, к каждой из которых нужен свой подход. После прохождения главной сюжетной линии в проекте открывается дополнительный режим игры. Он включает измененные версии каждого из 24 уровней, а также дополнительную концовку. Игра крайне неприхотлива к системным ресурсам, ей достаточно процессора с частотой 1 ГГц и всего 512 МБ оперативной памяти.

Игру The Bridge можно получить по следующему адресу в магазине Epic Games Store.

