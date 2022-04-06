В ЕС одобрен первый автономный рентген-аппарат с искусственным интеллектом. Он самостоятельно делает диагностику грудной клетки

Литовская компания Oxipit, разработчик приложений для обработки медицинских изображений путем применения искусственным интеллектом (ИИ), получила сертификат CE Class IIb для ChestLink. Этот инструмент визуализации самостоятельно считывает рентгенограммы грудной клетки без участия рентгенолога и сообщает о результатах. Это первое одобренное регулирующими органами приложение для медицинской визуализации с использованием ИИ, которое выполняет диагностику автономно, заявила компания-разработчик.

ChestLink сканирует рентгеновские снимки грудной клетки и автоматически отправляет отчеты о тех пациентах, корых он считает полностью здоровыми. Любые снимки, которые инструмент помечает как имеющие потенциальную проблему, направляются рентгенологу для проверки. Это поможет сократить рабочую нагрузку на рентгенологов.

Теперь ИИ Oxipit имеет сертификат CE Class IIb в ЕС, который свидетельствует о том, что устройство соответствует стандартам безопасности. Сертификация аналогична разрешению Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Но есть различия: знак CE получить проще, быстрее. Не требует такой тщательной оценки, как на разрешение FDA. FDA проверяет, является ли устройство безопасным и эффективным, и, как правило, запрашивает дополнительную информацию у производителей устройств. Представитель Oxipit Мантас Миксис сообщил The Verge , что компания также планирует подать заявку в FDA.

Кстати, ИИ также применятся для диагностики онкологических заболеваний, но всегда под руководством специалиста-человека. Однако такие медицинские программы можно взломать. Хакеры способны обманывать ИИ, подсовывая ему ложные изображения.