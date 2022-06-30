Кінець ери ДВЗ. ЄС погодив повну заборону продажу нових авто на викопному паливі з 2035 року

Країни Європейського Союзу погодили ініціативу щодо усунення викидів вуглекислого газу новими автомобілями до 2035 року — це історичне рішення, яке фактично ознаменує кінець ери двигунів внутрішнього згоряння.

Мова йде про ту саму ініціативу під дотепною назвою «Fit for 55», яка, серед іншого, передбачає відмову від нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння на бензині та дизельному паливі до 2035 року. Нагадаємо, Єврокомісія вперше оприлюднила концепцію плану боротьби зі зміною клімату у липні 2021 року. Мета — скорочення викидів парникових газів у Європі до 2030 року на щонайменше 55% у порівнянні з 1990 роком (на момент презентації ініціативи викиди у Європі знаходилися на рівні 76% від цього значення). З 2035 року викиди CO 2 від нових транспортних засобів мають бути нульовими, що означає повну заборону продажу у ЄС нових автомобілів із ДВЗ. Також у ЄС хочуть, щоб до 2050 року старі авто з ДВЗ були виведені з експлуатації. Раніше ЄС вказував 2050 рік як орієнтовний термін для досягнення «вуглецевого нейтралітету». Це саме те, що, на думку вчених ООН, необхідно для стримування змін клімату на відносно прийнятному рівні. На початку червня ініціативу підтримав Європейський парламент, а зараз її погодили 27 країн ЄС.

29 червня після 17 годин перемовин 27 міністрів екології країн ЄС уклали угоду, яка ще на крок наближає Європу до відмови від нових авто на викопному паливі у 2035 році. Угоду підписали після того, як Італія (батьківщина Ferrari NV та Automobili Lamborghini SpA), Португалія, Словаччина, Болгарія та Румунія попросили про відстрочку. Ці п’ять країн ЄС закликали до обмеження викидів CO 2 для нових автомобілів на 90% до 2035 року та на 100% — до 2040 року.

Німецька автомобільна промисловість різко розкритикувала ініціативу — галузева асоціація VDA вказала на нестачу зарядних станцій для електромобілів в Європі, а асоціація імпортерів автомобілів VDIK закликала до швидшої розбудови зарядної інфраструктури. І це всупереч тому, що для підтримки переходу на електричні автомобілі Єврокомісія включила у план стимулювання розвитку зарядної інфраструктури — до 2025 року країни-члени ЄС мають облаштувати публічні зарядні станції на відстані не більше 60 кілометрів (37,3 милі) на основних автомобільних шляхах. Зрештою, ЄС очікує 3,5 мільйона нових зарядних станцій до 2030 року і 16,3 мільйона — до 2050 року.

Водночас є країни, які готові навіть раніше відмовитися від авто з ДВЗ. Так, у 2030-й ціляться Швеція, Данія, Нідерланди та Ізраїль. А Норвегія, де вже давно продають більше електричних моделей, ніж авто з ДВЗ, має всі шанси виграти ці перегони — раніше йшла мова про 2025 рік, але багато хто вважає, що останній автомобіль на викопному паливі у цій країні буде проданий набагато раніше (цьогоріч або у 2023 році). У січні 2022 року у Норвегії продали лише 387 авто з ДВЗ.

У 2021 році продажі електромобілів по всьому світу збільшилися більше ніж вдвоє — до 6,6 млн одиниць. І якщо у 2019 році на електричні моделі припадало лише 2,5% загального об’єму авторинку, то у 2020 році їхня частка збільшилася до 4,1%, а у 2021 році — майже до 9%.