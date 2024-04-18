В ЕС заработал AltStore PAL — первая законная замена App Store с программами для iPhone

AltStore PAL официально работает по всему ЕС благодаря новому Закону о цифровых рынках (DMA), который требует от Apple разрешения на стороннюю загрузку программ.

Маркетплейс обойдется в 1,50 евро в год + налог (этим планируют покрыть комиссию Apple за основную технологию) и запускается с бесплатным эмулятором Nintendo Delta и менеджером буфера обмена Clip, запрещенным в App Store (что касается Delta, то он также запускается в магазине Apple, однако для пользователей за пределами Европы).

При первой установке пользователей будут сопровождать так называемые «экраны страха» от Apple — предупреждение о том, что «обновлениями и покупками в этом приложении будет управлять разработчик». В компании говорят, что эти шаги являются разумными мерами безопасности, однако критики считают, что они будут вызывать сомнения у пользователей iOS относительно выхода за пределы экосистемы, намекая, что это рискованнее, чем загрузка через App Store.

Как отмечает The Verge, сама AltStore — не новая программа и существует еще с 2019 года. Однако ее устанавливали обходными путями с помощью сопутствующего программного обеспечения под названием AltServer, которое работает на Mac или ПК. Для ЕС разработчик Райли Тестут предложил отдельную версию под названием AltStore PAL.

Тестут отмечает, что когда AltStore PAL «заработает бесперебойно», сторонние разработчики приложений смогут отправлять свои программы для распространения. Маркетплейс разработан как децентрализованный без каталога, поэтому разработчикам нужно будет самостоятельно рекламировать свои приложения и направлять пользователей на свои веб-сайты для установки приложений через AltStore.

AltStore PAL также интегрирован с Patreon, чтобы разработчики могли монетизировать свои приложения. Владельцы iPhone в ЕС могут загрузить AltStore PAL с веб-сайта AltStore.

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