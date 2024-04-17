Прощай, App Store. Apple наконец-то разрешила скачивать приложения со сторонних сайтов в ЕС

Вчера Apple опубликовала распоряжение относительно приложений для iOS — разработчики, которые соответствуют критериям компании (включая условия нотариального заверения приложений) смогут предлагать свои программы для iPhone для прямой загрузки с веб-сайтов для пользователей из ЕС.

Для экосистемы Apple, которая категорически запрещала стороннюю загрузку, это большое изменение. В прошлом компания контролировала поток доходов разработчиков iOS через собственный App Store и взимала немалые комиссии. В марте Apple объявила об изменении правил ввиду нового Закона о цифровых рынках (DMA), который призван уравнять условия конкуренции для бизнеса.

Во вторник, как сообщает TechCrunch, представитель Apple сказал, что опция сторонней загрузки будет доступна через бета-версию 2 iOS 17.5. Однако для этого разработчикам придется принять условия компании: в том числе и новую «комиссию за основную технологию» в размере 0,50 евро за каждую первую ежегодную инсталляцию после превышения порога в 1 миллион загрузок в год, независимо от места распространения приложений.

Остальные критерии включают наличие «хорошей репутации» у разработчика, соглашение с правом на рассмотрение споров по интеллектуальной собственности и государственных запросов на удаление, а также предоставление пользователям iOS услуг по обслуживанию, поскольку для загруженных со стороны программ Apple такую поддержку предоставлять не будет. Также все приложения должны быть нотариально заверенными

При первой сторонней загрузке с веб-сайта разработчика пользователь iOS должен авторизоваться для установки приложений непосредственно на своем устройстве. В дальнейшем устройства Apple каждый раз будут выдавать предупреждение о том, что «обновлениями и покупками в этом приложении будет управлять разработчик».

В Apple говорят, что эти шаги являются разумными мерами безопасности, однако критики говорят, что такие «экраны страха» будут вызывать сомнения у пользователей iOS относительно выхода за пределы экосистемы, намекая на то, что прямая загрузка рискованнее, чем загрузка через App Store.

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Дополнительно разработчики iOS смогут информировать своих пользователей о более дешевых предложениях, доступных за пределами App Store.

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