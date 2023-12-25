Новости Софт 25.12.2023 в 17:52 comment views icon

В Fedora 40 хотят унифицировать каталоги /usr/bin и /usr/sbin

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Одно из последних предложений по изменению выпуска Fedora 40 — унифицировать расположение и содержимое каталогов /usr/bin и /usr/sbin. При этом /usr/sbin предлагается заменить на символическую ссылку, указывающую на /usr/bin.

В предложении об изменении объясняется:

«Каталог /usr/sbin становится символической ссылкой на bin, что означает, что такие пути, как /usr/bin/foo и /usr/sbin/foo, указывают на одно и то же место. /bin и /sbin уже являются символическими ссылками на /usr/bin и /usr/sbin, поэтому /bin/foo и /sbin/foo также указывают на одно и то же место. /usr/sbin будет удален из $PATH по умолчанию».

Разделение между /bin и /sbin больше не является полезным, поскольку предыдущие потребности утратили актуальность. Это устаревшая практика, которая больше не имеет смысла в современных дистрибутивах. Несколько лет назад Fedora объединила /bin и /usr/bin, и в качестве последнего шага теперь предлагается объединить /usr/bin и /usr/sbin.

Предполагается, что такая унификация станет упрощением как для распространителей пакетов, так и для конечных пользователей. Также после этого Fedora повысит совместимость с другими дистрибутивами Linux, такими как Debian, и будет следовать примеру Arch Linux, который осуществил слияние в прошлом. Это изменение еще должно быть одобрено Техническим и руководящим комитетом Fedora, чтобы оно появилось в апрельском выпуске Fedora 40.

Источник: phoronix

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