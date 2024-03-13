В Google DeepMind создали SIMA, модель ИИ, которая играет в игры. Зачем — пока не знают.

Лаборатория Google DeepMind представила SIMA — модель искусственного интеллекта, который обучает которая будет играть в игры за вас . Она настроена, чтобы играть больше как человек, а не как сверхчеловеческий искусственный интеллект. SIMA, что означает Scalable Instructable Multiworld Agent, пока только исследовательский эксперимент.

Со временем SIMA должна научиться играть в любую игру, даже игры с нелинейным прохождением и игры с открытым миром. Хотя он не предназначен для замены существующего игрового искусственного интеллекта — скорее как еще один игрок, который хорошо подходит для командной игры. Он сочетает обучение естественному языку общения с пониманием 3D-миров и распознаванием изображений.

«SIMA не обучена выигрывать игру; она обучена играть и выполнять то, что ей приказано», — говорит исследователь Google DeepMind и соруководитель SIMA Тим Харли.

Google работал с восемью разработчиками игр, в том числе Hello Games, Embracer, Tuxedo Labs, Coffee Stain и другими, чтобы обучать и тестировать SIMA. Исследователи подключали SIMA к таким играм, как No Man’s Sky, Teardown, Valheim и Goat Simulator 3, чтобы научить ИИ основам игры. В заметке в блоге Google рассказывает, что SIMA не требует специального API для игры в игры или доступа к коду.

Харли сказал, что команда выбрала игры, которые были больше сосредоточены на открытом действии, чем на рассказе, чтобы помочь SIMA научиться общим игровым навыкам. Если вы играли или смотрели прохождение Goat Simulator, вы знаете, что смысл игры — делать случайные, спонтанные вещи, и исследователи надеялись, что SIMA научится именно этой спонтанности.

Для этого команда сначала создала новую среду в механизме Unity, где игроку нужно было создавать скульптуры, чтобы проверить понимание манипулирования объектами. Затем Google записал пары игроков-людей — один играл, а другой давал инструкции, что делать дальше — чтобы записать речевые инструкции. После этого игроки играли самостоятельно, чтобы показать, что привело к их действиям в игре. Все это передавали SIMA, чтобы модель научилась предсказывать, что будет дальше на экране.

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Сейчас SIMA имеет около 600 базовых навыков, таких как поворот налево, подъем по лестнице и открытие меню для использования карты. В конечном итоге SIMA можно будет поручить выполнять более сложные функции в игре. Такие задачи, как найти ресурсы и построить лагерь все еще сложны для модели.

SIMA предназначена не для замены NPC на основе искусственного интеллекта, а именно быть игроком. Соруководитель проекта SIMA Фредерик Бесс сказал, что еще слишком рано говорить о том, какую пользу подобные агенты искусственного интеллекта могут принести в игры вне исследовательской сферы.

Однако, как и NPC с искусственным интеллектом, SIMA может со временем научиться разговаривать, но пока это не так. SIMA все еще учится играть в игры и адаптируется к тем, в которые раньше не играла. Google говорит, что благодаря усовершенствованным моделям искусственного интеллекта SIMA в конце концов сможет выполнять более сложные задачи и станет идеальным членом группы команды игроков.

Источники: Google, The Verge

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