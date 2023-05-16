В Google Drive появится собственная папка для спама — как в Gmail

Google анонсировала обновление сервиса Google Drive, которое наверняка придётся по душе тем, кто страдает от спама. Это обновление принесёт новую папку для спама, которая будет работать аналогично тому, как в Gmail.

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По данным Google, её почтовый сервис ежедневно блокирует около 15 млрд нежелательных сообщений в почтовых ящиках. Теперь такие же средства защиты появятся и в Google Drive. Этот сервис стал одной из очередных целей для спамеров и мошенников.

Чтобы отделить легитимные файлы Google Drive от потенциального спама, Google добавит в приложение новое представление или папку. Здесь можно будет сортировать и классифицировать файлы по мере необходимости. Если непрошеный файл попадет в папку со спамом, пользователь будет автоматически отписан от него. Это фактически остановит любые последующие уведомления, касающиеся этого файла, включая комментарии, предоставление общего доступа или мобильные push-уведомления. После этого файл будет недоступен из любого места в сервисе Drive, кроме новой папки со спамом. Она расположится на левой боковой панели.

Как и в случае Gmail, Google Drive автоматически сканирует и перенаправляет в папку со спамом файлы, которые с большой вероятностью могут оказаться нежелательными. Также пользователи могут вручную перемещать файлы между папками My Drive и Spam. Если файл находится в папке со спамом более 30 дней, он автоматически удаляется с Drive.

Соответствующее обновление Google Drive начнёт разворачиваться с 24 мая. Папка спама появится в версиях для Android, iOS, настольных систем и в веб-версии.

Источник: phonearena