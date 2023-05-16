Новости Софт 16.05.2023 в 15:50

В Google Drive появится собственная папка для спама — как в Gmail

Вадим Карпусь

Автор новостей

Google анонсировала обновление сервиса Google Drive, которое наверняка придётся по душе тем, кто страдает от спама. Это обновление принесёт новую папку для спама, которая будет работать аналогично тому, как в Gmail.

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По данным Google, её почтовый сервис ежедневно блокирует около 15 млрд нежелательных сообщений в почтовых ящиках. Теперь такие же средства защиты появятся и в Google Drive. Этот сервис стал одной из очередных целей для спамеров и мошенников.

Чтобы отделить легитимные файлы Google Drive от потенциального спама, Google добавит в приложение новое представление или папку. Здесь можно будет сортировать и классифицировать файлы по мере необходимости. Если непрошеный файл попадет в папку со спамом, пользователь будет автоматически отписан от него. Это фактически остановит любые последующие уведомления, касающиеся этого файла, включая комментарии, предоставление общего доступа или мобильные push-уведомления. После этого файл будет недоступен из любого места в сервисе Drive, кроме новой папки со спамом. Она расположится на левой боковой панели.

В Google Drive появится собственная папка для спама — как в Gmail

Как и в случае Gmail, Google Drive автоматически сканирует и перенаправляет в папку со спамом файлы, которые с большой вероятностью могут оказаться нежелательными. Также пользователи могут вручную перемещать файлы между папками My Drive и Spam. Если файл находится в папке со спамом более 30 дней, он автоматически удаляется с Drive.

Соответствующее обновление Google Drive начнёт разворачиваться с 24 мая. Папка спама появится в версиях для Android, iOS, настольных систем и в веб-версии.

Источник: phonearena


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