В Google Photos появилась лента архивных снимков Memories и возможность заказать печатать фотографии, в планах – функции мессенджера





В сервисе Google Photos появились новые функции, стимулирующие воспоминания. Одна из новых функций так и называется – Memories (Воспоминание). Она позволяет напомнить о старых фотографиях и видео во время их годовщин съёмки. Эта новая функция очень похожа на Stories из Instagram.

Отметим, ранее в Google Photos была похожая функция Rediscover this day, доступная через вкладку Assistant. Но теперь напоминания о фотографиях, снятых в этот день год или несколько лет назад, будут появляться в верхней части галереи в виде маленьких кружков. Нажав на него, можно будет просмотреть подборку фотографий и видео, снятых в этот день в предыдущие годы, начиная с прошлого года и далее вглубь архива.

Чтобы эта функция была не слишком надоедливой, она будет отображать далеко не каждую фотографию или видео, сделанные в этот день годы назад. Пользователь сможет скрыть из Memories определённых людей или периоды времени. Предусмотрена также возможность полностью отключить эту функцию. Разворачивание функции Memories уже началось, но чтобы охватить всех пользователей, может потребоваться некоторое время.

Кроме того, в планах дальнейшего развития Google Photos также значится добавление новой функции обмена фотографиями в более диалоговом формате. Фактически, приложение для хранения фотографий получит функцию мессенджера, оно позволит отправлять сообщения с фотографиями напрямую другим пользователям – как в Instagram.

Кроме того, в Google Photos появилась возможность заказывать печать физических фотографий. В частности, прямо из приложения можно заказать печать фотографий в формате 4×6 дюймов. Забрать их можно в тот же день в более чем 11 тыс. точек Pharmacy и Walmart.

Кроме того, пользователи могут заказать печать на холсте. В данном случае доступно три формата для печати: 8×8, 12×14 и 16×20 дюймов. Самый маленький размер отпечатка на холсте стоит $19,99. Готовые отпечатки доставляются заказчику на дом. Данная возможность пока что доступна только на территории США.

Источник: The Verge