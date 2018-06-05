В групповых беседах FaceTime смогут принимать участие до 32 человек

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В мобильной операционной системе iOS 12 и в настольной версии macOS Mojave появилась поддержка групповых звонков в приложении FaceTime. При этом в таких групповых беседах одновременно смогут принимать участие до 32 человек.

В iOS 12 приложение FaceTime будет интегрировано в Messages. Благодаря этому пользователь сможет легко переключаться между групповым чатом и групповым видео звонком. При этом в FaceTime интегрированы фильтры, анимодзи и новые мемодзи.

В новом FaceTime лица участников видео звонка помещаются в плитки. Под главной крупной плиткой отображаются более мелкие плитки с изображением других участников беседы. Плитки тех людей, которые говорят в настоящий момент, выделяются из общего перечня. Также пользователь может самостоятельно выбрать человека, изображение которого он предпочитает видеть выделенным.

Источник: The Verge