iOS 12: прирост производительности, дополненная реальность, улучшенный контроль

Во время проведения конференции для разработчиков WWDC 2018 компания Apple рассказала о новых функциях и возможностях, которые появятся в новой версии мобильной операционной системы iOS 12.

Как заявил со сцены старший вице-президент по разработке программного обеспечения компании Apple Крейг Федериги, при разработке новой версии основное внимание было уделено вопросам производительности. Потому iOS 12 должна стать наиболее быстрой и отзывчивой операционной системой за всю историю iOS. Благодаря этому новая ОС будет работать на тех же устройствах, что и iOS 11, которая поддерживает мобильные устройства Apple, начиная с 2013 года выпуска и новее (iPhone 5s и новее).

Отмечается, что после перехода на iOS 12 на старых мобильных устройствах можно будет ощутить заметный прирост скорости запуска приложений, они будут загружаться на 40% быстрее. Скорость работы экранной клавиатуры повысится на 50% (напомним, в приложении «Калькулятор» наблюдалось заметное отставание реакции на нажатие клавиш, что приводило к пропуску символов), а производительность камеры возрастёт на 70%. А в некоторых задачах прирост производительности и вовсе будет 2-кратным. Такой результат удалось достичь благодаря более рациональному использованию аппаратных ресурсов системы.

Кроме того, при разработке iOS 12 было уделено пристальное внимание работе с дополненной реальностью. Был создан новый формат файлов USDZ, позволяющий работать с графическими объектами дополненной реальности в различных приложениях на мобильном устройстве. Разработчики ряда известных графических пакетов уже присоединились к поддержке USDZ.

Также в iOS 12 добавлено новое приложение для измерение объектов реального мира. Например, просто направив камеру смартфона на объкт, можно измерить габариты.

Вместе с тем, был обновлён API ARkit, который позволяет взаимодействовать с виртуальными объектами и объектами дополненной реальности. В том числе, имеется поддержка совместного использования объектов с другими пользователями. Во время презентации была показана возможность виртуальной игры на базе реального набора LEGO, дополненного виртуальными объектами.

Пользователи теперь смогут создавать собственные анимированные анимодзи — мемодзи.

Существенно доработано приложение «Фото». В него внедрена функция поиска объектов и сцен, в том числе с учётом предположений. Добавлена новая вкладка «Для тебя», которая содержит подсказки с важными событиями и возможными эффектами для них, напоминания о необходимости поделиться снимками с людьми, которые на них запечатлены.

Не остался без внимания и виртуальный ассистент Siri, который получил еще более широкую интеграцию со сторонними приложениями и сервисами, улучшенный функции предположения. При помощи новой функции «Ярлыки» можно создавать целые последовательности связанных действий и напоминаний.

Также были обновлены и многие другие встроенные приложения iOS 12, включая «Новости», «Акции», «Диктофон». В результате реализации множества изменений приложение iBooks было переименовано в Apple Books.

Наконец, в iOS 12 улучшены функции, ограждающие пользователя от назойливого цифрового мира. Например, режим «Не беспокоить» будет не только блокировать звук уведомлений, но и полностью скроет уведомления от глаз пользователя на экране блокировки. Пользователи получат дополнительные инструменты контроля над уведомлениями. Добавлена поддержка групповых уведомлений. Функция контроля экранного времени позволяет оценить, на какие задачи уходит больше всего времени работы со смартфоном, какие приложения занимают больше всего времени и т.д. На основании этой информации можно установить лимиты на время работы с конкретными приложениями. Функции родительского контроля позволят аналогично ограничивать время использования смартфона и его возможностей детьми.