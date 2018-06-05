Apple представила macOS Mojave с тёмным оформлением, обновлённым Mac App Store, новыми приложениями и повышенной безопасностью

Компания Apple анонсировала выпуск новой версии настольной операционной системы macOS Mojave. Рассмотрим основные новшества данного релиза.

В macOS Mojave появился тёмный режим – Dark Mode. Новая цветовая схема оформления интерфейса призвана снизить нагрузку на глаза пользователя при работе за компьютером в тёмное время суток. Режим Dark Mode доступен не только для оформления самой ОС, но и ряда встроенных приложений, включая Mail, Messages, Maps, Calendar и Photos. Доступен соответствующий API для разработчиков, так что они смогут интегрировать режим Dark Mode и в свои приложения.

В Finder добавлен режим просмотра Gallery View, который позволяет более удобно просматривать миниатюры фотографий. Quick Look обеспечивает быстрый полноразмерный просмотр файлов. При помощи функции Quick Actions можно в Finder выполнять ряд действий, например, создавать файлы PDF с парольной защитой. Новая функция Stacks призвана упорядочить загромождённый рабочий стол. Она позволяет автоматически организовывать файлы в структурированные группы по типам файлов. Пользователь имеет возможность самостоятельно формировать группы на основании и других атрибутов файлов, например, даты создания или тегов.

В операционной системе macOS Mojave появились некоторые приложения, которые ранее были доступны только в iOS: News, Stocks, Voice Memos и Home.

Ещё одним новшеством стала поддержка групповых звонков в приложении FaceTime. Благодаря этому можно одновременно общаться с несколькими людьми. Участники беседы могут подключиться к беседе при помощи видео или аудио с устройств iPhone, iPad, Mac или даже Apple Watch.

В macOS Mojave реализован полностью новый магазин приложений Mac App Store. Он получил обновлённый дизайн и богатый выбор редакторских материалов. Вместе с тем, добавлены вкладки со специализированными приложениями для конкретных задач и проектов.

В процессе разработки операционной системы macOS Mojave большое внимание было уделено вопросам приватности и безопасности. В Safari реализована улучшенная функция Intelligent Tracking Prevention, которая помогает блокировать отслеживание пользователя социальных сетей без разрешения. Также в браузере используется упрощённая информация о системе, препятствующая отслеживанию пользователя на основании его конфигурации. Вместе с тем, Safari теперь автоматически создаёт, сохраняет и заполняет надёжные пароли в тех случаях, когда пользователь создаёт новые учётные записи. Теперь требуется, чтобы приложения получили разрешение от пользователя, прежде чем они смогут использовать камеру или микрофона компьютера. Разрешение требуется и при доступе к персональной информации, например, базе данных Messages или истории Mail.

Предварительная версия macOS Mojave для разработчиков уже доступна участникам программы Apple Developer Program. Публичная бета-версия появится в конце мая. Финальную версию ОС планируется выпустить осенью этого года в виде бесплатного обновления для систем, выпущенных в середине 2012 года и позже, а также моделей Mac Pro 2010 года и новее.

Источник: Apple