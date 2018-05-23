В Instagram добавили кнопку «Игнорировать». Она позволит скрывать публикации тех или иных пользователей, не отписываясь от них
Популярная социальная сеть Instagram добавила в свой актив новый и весьма долгожданный инструмент — кнопку Mute. Ее предназначение понятно из названия – она позволит скрывать из ленты публикации тех людей, за которыми вы следите лишь из вежливости.
Для активации функциональности достаточно нажать на значок «…» в правом верхнем углу фотографии пользователя или в его профиле. Через профиль можно убрать пользователя из списка игнорирования. Понятно, что скрытые пользователи не получают никаких уведомлений о том, что их посты игнорируются.
Важно отметить, что даже с включенным режимом игнорирования пользователь продолжит получать уведомления, если его отметят на снимке или упомянут в комментариях к публикации скрытого им аккаунта.
Аналогичная функциональность, позволяющая скрывать посты конкретных людей, есть в Facebook, Twitter, Disqus и многих других соцсетях.
Instagram уже приступила к внедрению функции Mute, в ближайшее время она должна стать доступна пользователям по всему миру.
Источник: The Verge