В Instagram добавили кнопку «Игнорировать». Она позволит скрывать публикации тех или иных пользователей, не отписываясь от них

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Популярная социальная сеть Instagram добавила в свой актив новый и весьма долгожданный инструмент — кнопку Mute. Ее предназначение понятно из названия – она позволит скрывать из ленты публикации тех людей, за которыми вы следите лишь из вежливости.

Для активации функциональности достаточно нажать на значок «…» в правом верхнем углу фотографии пользователя или в его профиле. Через профиль можно убрать пользователя из списка игнорирования. Понятно, что скрытые пользователи не получают никаких уведомлений о том, что их посты игнорируются.

Важно отметить, что даже с включенным режимом игнорирования пользователь продолжит получать уведомления, если его отметят на снимке или упомянут в комментариях к публикации скрытого им аккаунта.

Аналогичная функциональность, позволяющая скрывать посты конкретных людей, есть в Facebook, Twitter, Disqus и многих других соцсетях.

Instagram уже приступила к внедрению функции Mute, в ближайшее время она должна стать доступна пользователям по всему миру.

Источник: The Verge