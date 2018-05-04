В Корее представили серийную версию электрокроссовера Kia Niro EV с запасом хода до 380 км, продажи стартуют уже до конца текущего года

Южнокорейский автопроизводитель Kia представил концепт электрокроссовера Kia Niro EV в начале текущего года на выставке CES 2018, а уже на этой неделе провел у себя на родине презентацию серийной версии данной модели. Кроссовер получил слегка упрощенный дизайн, финализированные технические характеристики и сроки начала продаж до конца текущего года.

Итак, как видно по фотографиям и видео, серийная версия Kia Niro EV лишилась интерактивного дисплея на месте радиаторной решетки, агрессивного капота и «узких» фар головного и заднего света. Данные элементы теперь выполнены в традиционном стиле, более уместном для реальной модели, рассчитанной на ежедневное использование.

Представленный на CES 2018 концепт Kia Niro EV

Тем не менее автомобиль получил целый ряд современных технологий, включая системы Frontal Collision Avoidance Assistance (FCA), Lane Keeping Assistance (LKA), Smart Cruise Control (SCC), Driver Attention Warning (DAW), Back Collision Warning (BCW) и Highway Driving Assistance (HWA).

Электрокроссовер будет выпускаться в двух версиях — с батареей на 64 кВтч и запасом хода 380 км (236 миль), а также в более доступном варианте с аккумулятором на 39,2 кВтч и запасом хода 240 км (149 миль). В первом случае Kia Niro EV будет оснащаться электрическим двигателем мощностью 150 кВт (204 л.с.), во втором — двигателем послабее на 99 кВт (135 л.с.). Отметим, что по многим параметрам Kia Niro EV аналогична модели Hyundai Kona EV, что неудивительно с учетом того, что обе компании входят в Hyundai Kia Automotive Group.

В компании отметили, что за прошлый год продали 23,5 тысячи экземпляров кроссовера Kia Niro в гибридной версии (HEV) и варианте с подключаемой гибридной установкой (PHEV). Именно поэтому производитель возлагает серьезные надежды на полноценную «батарейную» версию модели Kia Niro EV, на которую уже собрал более 5000 предзаказов всего за три дня соответствующей акции в феврале текущего года.

Источник: InsideEV’s