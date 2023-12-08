В Linux появится собственный «синий экран смерти»

Linux получает собственную версию «синего экрана смерти» (BSOD). Последняя версия systemd для систем Linux включает службу systemd-bsod, которая способна генерировать полноэкранное сообщение об ошибке в дистрибутивах Linux.

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Подобно тому, как «Синий экран смерти» возник в Windows, версия в Linux будет использоваться в качестве экстренного инструмента для регистрации ошибок. Если система Linux не загружается, она генерирует полноэкранное сообщение с QR-кодом, чтобы получить дополнительную информацию о причине проблемы с загрузкой. Эта функция была добавлена в рамках проекта Outreachy.

Функция systemd-bsod все еще является экспериментальной, и в журнале изменений GitHub отмечается, что она все еще может быть изменена. Вместе с тем systemd является основной частью большинства дистрибутивов Linux, включая Ubuntu, Fedora, Debian и Red Hat. Поэтому вполне вероятно, что эта функция BSOD появится во многих дистрибутивах Linux в течение 2024 года.

Источник: The Verge