В магазине Google Play появился раздел с аудиокнигами

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Появившиеся на неделе слухи о запуске раздела с аудиокнигами в магазине приложений Google Play Store обрели официальное подтверждение. Поисковый гигант сообщил о запуске соответствующего раздела в своем онлайн-магазине.

Раздел доступен в 45 странах и содержит книги на девяти языках. К сожалению, полный список стран, в которых доступна новая услуга компания не приводит, но в украинском Google Play пока, увы, нет ни одной аудиокниги и сейчас неясно, когда этот раздел станет доступен украинским пользователям.

В отличие от аналогичного сервиса Audible от Amazon, доступного только в рамках пакета услуг по подписке, аудиокниги в Google Play можно будет покупать поштучно, что является неоспоримым плюсом.

Доступ к разделу можно будет получить как через основной сайт Google Play, так и посредством мобильных приложений iOS и Android. Соответствующее обновление, включающее поддержку раздела выйдет в ближайшее время.

Среди остальных отличительных особенностей аудиокниг Google Play можно отметить возможность предварительного прослушивания отрывка, а также полная интеграция с голосовым помощником Google Assistant. Уже сейчас Google Assistant может использоваться для управления прослушиванием аудиокниг на смартфонах с Android и всех «умных» колонках с поддержкой ассистента Google, но только для английского языка. В будущем поддержка функции появится и на платформе Android Auto.

Остается добавить, что аудиокнигами можно будет делиться в рамках семейного плана Google Play Family Library, который недавно заработал в Украине. Правда, надо еще дождаться появления этих самых аудиокниг в украинском Google Play.

Источник: Google