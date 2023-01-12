В Microsoft Store вышли приложения Apple TV, Apple Music и Apple Devices – они доступны только для Windows 11

Без какого-либо анонса пользователям стали доступны предварительные версии приложений Apple Music и Apple TV для Windows 11. Их можно загрузить из Microsoft Store. Вместе с ними также вышла предварительная версия приложения Apple Devices, которое позволяет «управлять устройствами Apple с вашего ПК с Windows».

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На мероприятии 2022 Surface компания Microsoft объявила, что приложения могут появиться для Windows 11 в этом году, поэтому это нельзя назвать большим сюрпризом. Отдельные мультимедийные приложения Apple для Windows давно находились в разработке — еще в 2019 году компания нанимала инженеров для их создания. Эти приложения заменили iTunes на Mac, и цель состоит в том, чтобы в конечном итоге заменить их и на Windows.

Судя по всему, для работы всех указанных приложений требуется установленная версия ОС Windows 11 Build 22621 или новее. По данным 9to5Mac, приложения работают хорошо. Apple TV работает так же, как приложение на Xbox или Smart TV, предоставляя доступ к Apple TV+ и каналам Apple TV, а также к фильмам и сериалам из iTunes Store. В Apple Music отсутствует функция текстов песен, но в остальном оно такое же, как и версия для macOS.

Что касается приложения Apple Devices, то оно предназначено для замены iTunes в качестве инструмента синхронизации и резервного копирования. Оно позволяет создавать локальные копии данных устройств Apple, синхронизировать библиотеки, восстанавливать прошивку без использования iTunes. При первом запуске пользователь получит уведомление, что iTunes for Windows перестанет работать. Чтобы и далее использовать iTunes, придётся удалить новые приложения.

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Источник: engadget