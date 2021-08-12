В NASA пояснили, почему не удалась первая миссия Perseverance по сбору образцов марсианской породы





Несколько дней назад сообщалось, что марсоход Perseverance не смог собрать образцы марсианской породы во время первой попытки. В то время как ударное сверло, коронка и пробоотборная трубка отработали «как и предполагалось», зонд показал, что трубка пуста. Теперь специалисты космического агентства более подробно изучили ситуацию, показатели телеметрии и разобрались, почему миссия закончилась неудачей.

Первоначальные данные подтвердили, что процесс бурения прошёл успешно и удалось достичь заданной глубины (7 см). Это подтвердили фотографии, демонстрирующие отверстие в поверхности Марса окружённое кучей выбуренной породы (материал, образовавшийся вокруг скважины во время работы керна).

Следующая порция данных поступила лишь через несколько часов. Инженерная телеметрия и изображение с CacheCam внутри Adaptive Caching Assembly (ACA, оборудование для обработки капсул) подтвердили, что марсоход перенёс капсулу с образцом из Corer (модуль бурения) в ACA. При этом капсула была запечатана и успешно поместилась на хранение. После получения этих данных команда была в приподнятом настроении.

Но затем были получены результаты измерения объёма и изображение после измерения. Они указывали на то, что пробирка для образца пуста. После этого команда приступила к разбирательству. На протяжении 2 дней специалисты анализировали данные и телеметрию и пришли к следующему выводу:

Инженерная телеметрия характеристик керна во время абразивных работ и отбора породы не выявила каких-либо необычных данных по сравнению с данными успешных наземных испытаний (на этапе испытания было пробурено более 100 лунок в различных испытательных породах);

Изображения рабочего пространства в областях, по которым оборудование перемещалось после операций бурения, не позволили обнаружить неповрежденную сердцевину или её частей на поверхности Марса;

Измерения глубины ствола скважины позволяют полагать, что в результате бурения лунки в этой необычной породе образовался только порошок и небольшие фрагменты, которые не удалось собрать из-за их размеров и отсутствия какого-либо значительного фрагмента сердцевины. Похоже, что порода не была достаточно прочной, чтобы образовать сердцевину в процессе бурения. На дне отверстия виден какой-то материал. Материал, который планировалось собрать в качестве образца, вероятно, находится либо на дне скважины, либо в куче выбуренной породы, либо в обоих местах. Более точно определить невозможно.

И ученые, и инженеры считают, что уникальность этой породы и её материальные свойства являются основным фактором, затрудняющим извлечение из неё плотного образца породы. Поэтому в NASA решили направить марсоход к следующему месту отбора проб. Судя по данным, полученным от марсохода и дрона, есть вероятность встретить там осадочные породы, которые будут лучше соответствовать условиям испытаний на Земле. Аппаратная часть Perseverance отработала должным образом, но грунт в месте пробы оказался неподходящим для извлечения твёрдого образца.

Источник: NASA