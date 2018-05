В Норвегии построили 400-местный электрический катамаран Future of the Fjords мощностью 900 кВт и с батареей на 1800 кВтч

Норвежская компания Brodrene Aa построила полностью электрический катамаран Future of the Fjords с корпусом с использованием углеволокна, рассчитанный на 400 пассажиров. Данная модель длиной 42 м и высотой 15 м создана на основе гибридной модели Vision of the Fjords, которая с 2016 года используется компанией The Fjords в туристических целях.

В движение электрокатамаран Future of the Fjords приводится двумя электрическими двигателями мощностью 585 л.с. (450 кВт) каждый, емкость аккумуляторной батареи составляет впечатляющие 1800 кВтч, что в десятки раз больше, чем у типичного электромобиля. Запас хода при движении со скоростью 16 узлов (~30 км/ч) составляет порядка 30 морских миль (55 км), после чего батареи понадобится перезарядить.

Для зарядки батарей используется уникальное решение PowerDock, представляющее собой 40-метровый плавающий док из стекловолокна с установленным аккумулятором емкостью 2400 кВтч. Данный аккумулятор на протяжении дня сравнительно медленно заряжается от береговой электросети, которая неспособна на быструю зарядку судна напрямую. При этом когда судну Future of the Fjords требуется подзарядка, он швартуется к доку, высаживает пассажиров и перезаряжает свои батареи от аккумуляторов PowerDock всего за 20 минут.

Вдобавок PowerDock может заряжать более мелкие электрические средства передвижения, содержит необходимые расходные материалы, а также умеет принимать с электрокатамарана использованную воду и отходы, что превращает его в абсолютно «зеленое» судно.

Новое судно Future of the Fjords начнут использовать с середины мая текущего года на зрелищном маршруте по фьордам между пунктами Флом и Гудванген. Своеобразный дизайн «Seasight» с зигзагообразными наклонными переходами создан в расчете на туристов, которые предпочтут наслаждаться красотой извилистых фьордов и чистым воздухом Норвегии на внешней палубе судна.

