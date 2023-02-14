В «Новой почте» произошел масштабный сбой в системе — нельзя ни получить, ни отправить посылки

В работе почтового оператора «Новая почта» произошел масштабный сбой системы, из-за чего практически невозможно воспользоваться услугами компании. Об этом сообщают пользователи на странице «Новой почты» в Facebook.

Отмечается, что наблюдаются проблемы в работе сайта и пользовательского кабинета. Также невозможно получить доступ к почтомату и забрать свои посылки. Не лучше ситуация и с отделениями. Они фактически не работают на прием и выдачу почтовых отправлений.

В ответ на разгневанные комментарии пользователей в «Новой почте» отвечают, что у компании произошел технический сбой, и специалисты уже работают над его устранением. Мы дополнительно обратились за комментариями к пресс-службе компании и обновим материал при появлении дополнительной информации.