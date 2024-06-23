В новой Toyota GR Corolla Circuit владелец нашел GPS-трекер — ранее он отказался от его установки

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Энтони До говорит, что он полностью заплатил за свою новую Toyota GR Corolla Circuit. Когда мужчина оставил машину на стоянке примерно на месяц, он вернулся и обнаружил, что аккумулятор полностью разрядился. В этом был виноват маленький «сюрприз», о котором забыл упомянуть его дилер — скрытый GPS-трекер.

Исследуя потенциальную причину разрядки батареи, Энтони узнал о сообщениях других пользователей об устройствах GPS, которые разряжают их батареи. Он обнаружил ту же проблему со своим автомобилем, хотя дилер никогда не сообщал ему о трекере.

Скрытое устройство производства Phillips было подключено к порту OBDII транспортного средства и имело собственный порт OBDII, который заменял оригинальный. Энтузиасты по тюнингу авто ранее замечали эти устройства и жаловались на них, поскольку они мешают переоборудованию авто.

В случае Энтони До трекер, похоже, был установлен незаконно. Он утверждает, что отклонил предложение дилера по устройству отслеживание GPSкоторый должен был бы отслеживать автомобиль, если его когда-нибудь украдут. Кроме того, поскольку он купил машину полностью, дилеру или финансовому учреждению не нужно беспокоиться о ее возврате.

Злоумышленники могли бы использовать полученную с трекера информацию для совершения преступлений, например угона авто или слежки за владельцем. Кроме того, данные могут продать третьим лицам. Подержанные образцы этого трекера можно найти по цене менее $100. После покупки авто стоит поискать подобные устройства. также стоит внимательно изучать документы при покупке — подобные устройства могут быть указаны в них.

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Источник: Carscoops

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