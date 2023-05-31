Новости WTF 31.05.2023 в 18:14

Что ты такое? Фотоаппарат без объектива делает «фото» с помощью ИИ на основе местоположения, даты и данных о погоде

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Что ты такое? Фотоаппарат без объектива делает «фото» с помощью ИИ на основе местоположения, даты и данных о погоде

Фотокамера Paragraphica на основе Raspberry Pi, созданный Бьорном Карманном, вообще не имеет объектива. Устройство использует ИИ для создания изображения зная местоположение, дату и погоду.

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Объектив «камеры» заменяет странная конструкция красного цвета в виде звезды со многими лучами. «Видоискатель» – сенсорынй экран, на котором настраиваются параметры генерации изображения в виде текста. Можно настроить зернистость пленки и резкость. Кнопка затвора запускает создание изображения. Данные, используемые при создании картинки, собираются с использованием различных открытых API.

Фотоаппарт Paragraphica

Устройство базируется на Raspberry Pi 4. Компьютер размещен внутри корпуса, напечатанного на 3D-принтере. Местоположение определяется модулем GPS. Программное обеспечение для Paragraphica было написано Карманном. Для его создания он использовал Python, и Stable Diffusion API. Все работает вместе с помощью Noodl, визуального инструмента для разработки веб-приложений. На сайте автора размещены схемы работы ПО и рассказ о процессе сборки.

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Источник: Tom’s Hardware


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