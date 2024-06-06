Преследование с AirTag — США обвиняет члена российской банды в запугивании экс-супруги

США обвиняют подозреваемого члена российской сети контрабанды в использовании AirTags для преследования бывшей жены, сообщает 404 Media на основе недавно раскрытого обвинения. Гражданин Таджикистана Ибодулло Нуманович Мухиддинов подозревается в незаконной переправке своей теперь уже бывшей жены (фигурирует в деле как С. К.) в США через сеть, на которую он работал, издевательстве и преследовании.

«Вскоре после женитьбы Ответчик начал физически и эмоционально издеваться над С. К. и заставлял записывать видео откровенно сексуального характера. Ответчик угрожал обнародовать изображения и видео, если С. К. не выполнит требования Ответчика. На момент бракосочетания С. К. недавно прибыла из Таджикистана через Мексику, и не имела другой семьи или поддержки в Соединенных Штатах».

В течение нескольких недель в марте и апреле Мухиддинов разместил семь AirTag на автомобиле С. К. Первую метку нашла она, остальные шесть — следователи. Следствие утверждает, что Мухиддинов разместил AirTags на машине С. К., чтобы следить за ней, и спрятал их по всему транспортному средству, в том числе под передним бампером, в колесах, внутри рамы и в боковых зеркалах.

Когда следователи узнали, что Мухиддинов ставит метки на машину, ФБР использовало, чтобы наблюдать, как он проверяет метки или размещает другие. В одном случае, после того, как ФБР отключило установленную им AirTag, Мухиддинов позвонил С. К. и последовал за ней на автомойку, а затем стучал по ее окнам и требовал признаться, почему SK не отвечает на его звонки. «С. К. была парализована страхом, вызванным действиями Ответчика», — говорится в протоколе. ФБР деактивировало AirTag и наблюдало, как Мухиддинов приехал, вышел из своего автомобиля с телефоном и начал искать AirTag. Следователи получили записи Apple, которые связывали учетную запись Мухиддинова с AirTag.

AirTags не впервые стали инструментом для преследователей и домашних обидчиков с момента запуска в 2021 году. Записи полиции показывают, что это стало проблемой для женщин. Было несколько случаев, когда преследование с AirTag превращалось в насилие, по крайней мере в двух из них это привело к убийству цели преследователем.

После предъявления обвинения Мухиддинову и оформления ордера на обыск следователи нашли в его телефоне папку с примерно 140 фотографиями и видеозаписями С.К. сексуального характера. В ходатайстве о предварительном заключении указано, что обвиняемый имеет доступ к значительным финансовым ресурсам и считается причастным к широкомасштабной сети контрабанды людей транснациональной организованной преступной сетью. Судья удовлетворил ходатайство, суд присяжных должен начаться 8 июня.

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