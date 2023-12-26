Новости Military Tech 26.12.2023 в 09:55 comment views icon

В оккупированной россией Феодосии крылатыми ракетами поражен БДК «Новочеркасск». Похоже, он перевозил беспилотники Shahed

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Партнер раздела?

Ночью в оккупированной россией Феодосии крылатыми ракетами был поражен большой десантный корабль «Новочеркасск», который в прошлом году чудом смог убежать от кары ВСУ. Судя по силе взрыва, на борту был боекомплект, поговаривают, что ВДК перевозил партию беспилотников Shahed, которыми регулярно наносятся удары по домам мирных жителей украинцев.

Об этом сообщил командующий воздушными силами Украины Николай Олещук в своем ТГ-канале, напомнив, что из Крыма лучше бежать:

🚢🔥 А флота на россии становится все меньше!

На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ – крейсером «Москва», следует большой десантный корабль «Новочеркасск».

🤝 Спасибо пилотам ✈️  Повітряних Сил и всем причастным за филигранную работу!

Надевайте штаны и «по-домашнему уезжайте» из нашего Крыма, пока еще не поздно!

Согласно предположению военного эксперта Игаля Левина, этот крупный десантный корабль мог перевозить беспилотники Shahed и боезапас для них. Именно поэтому взрыв произошел таким грандиозным.

Корабль горит от носа к корме. Масштабы взрыва указывают на то, что на борту было оружие (по некоторым данным – дроны-камикадзе типа Shahed). Таким образом, Повітряні Сили ВСУ четко просчитали момент, когда по кораблю можно нанести максимально эффективный удар, который уничтожил как его, так и перевозимое оружие. Самые большие десантные корабли являются критически важными средствами обеспечения русской логистики в Крыму, однако под ударами Сил обороны Украины их количество неуклонно сокращается.

В оккупированной россией Феодосии крылатыми ракетами поражен БДК «Новочеркасск». Похоже, он перевозил беспилотники Shahed

Количество потопленных или поврежденных российских кораблей неуклонно растет. Во главе, конечно, флагман — подводный крейсер «Москва».

В оккупированной россией Феодосии крылатыми ракетами поражен БДК «Новочеркасск». Похоже, он перевозил беспилотники Shahed

Это уже не первая встреча ВДК «Новочеркасск» с ВСУ. 24 марта 2022 года судно чудом выжило во время атаки в порту оккупированного россией Бердянска. Тогда их флот остался без аналогичного юнита класса «Ропуча», носившего наименование «Саратов».

Новочеркасск принадлежал к проекту 775, был построен в Польше во времена СССР и введен в строй в 1987 году. Интересно, что с 1990 по 2007 год российский ВДК «Новочеркасск» простоял на консервации, и только после этого был введен в активный состав Черноморского флота РФ, передает Defence Express.

Пораженный корабль имел стандартные как для ВДК проекта 775 характеристики:

  • полное водоизмещение – 4080 тонн;
  • длина корпуса – 112,5 метров;
  • ширина – 15 метров;
  • экипаж + десант и грузоподъемность – 87 человек + до 300 человек, до 460 тонн груза.

От подконтрольной территории Херсонской области до Феодосии чуть более 250 км. Вероятнее всего, удар наносился ракетами Storm Shadow, которые в «экспортной» версии имеют ограниченную дальность в 250 км.

В оккупированной россией Феодосии крылатыми ракетами поражен БДК «Новочеркасск». Похоже, он перевозил беспилотники Shahed

Партнер раздела?

Brave Inventors – национальная платформа изобретателей и изобретений военного времени. Здесь можно разместить свои военные изобретения, рассказать о разработках и прототипах, найти необходимое финансирование или ментора, а также получить больше возможностей для сотрудничества с производителями, предприятиями и бизнесами. Поддержать изобретения можно по ссылке.

Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Ціна біткойна збільшується, а альткоїни не ростуть. Що кажуть і радять інвестиційні експерти
Як вибрати IT-курси та написати резюме, яке помітять: поради від Jungle Courses
Своя температурна зона для кожного виду вина. Як умови в винних шафах від Haier імітують винні льохи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить