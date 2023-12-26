В оккупированной россией Феодосии крылатыми ракетами поражен БДК «Новочеркасск». Похоже, он перевозил беспилотники Shahed

Ночью в оккупированной россией Феодосии крылатыми ракетами был поражен большой десантный корабль «Новочеркасск», который в прошлом году чудом смог убежать от кары ВСУ. Судя по силе взрыва, на борту был боекомплект, поговаривают, что ВДК перевозил партию беспилотников Shahed, которыми регулярно наносятся удары по домам мирных жителей украинцев.

Об этом сообщил командующий воздушными силами Украины Николай Олещук в своем ТГ-канале, напомнив, что из Крыма лучше бежать:

🚢🔥 А флота на россии становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ – крейсером «Москва», следует большой десантный корабль «Новочеркасск». 🤝 Спасибо пилотам ✈️ Повітряних Сил и всем причастным за филигранную работу! Надевайте штаны и «по-домашнему уезжайте» из нашего Крыма, пока еще не поздно!

Согласно предположению военного эксперта Игаля Левина, этот крупный десантный корабль мог перевозить беспилотники Shahed и боезапас для них. Именно поэтому взрыв произошел таким грандиозным.

Корабль горит от носа к корме. Масштабы взрыва указывают на то, что на борту было оружие (по некоторым данным – дроны-камикадзе типа Shahed). Таким образом, Повітряні Сили ВСУ четко просчитали момент, когда по кораблю можно нанести максимально эффективный удар, который уничтожил как его, так и перевозимое оружие. Самые большие десантные корабли являются критически важными средствами обеспечения русской логистики в Крыму, однако под ударами Сил обороны Украины их количество неуклонно сокращается.

Количество потопленных или поврежденных российских кораблей неуклонно растет. Во главе, конечно, флагман — подводный крейсер «Москва».

Это уже не первая встреча ВДК «Новочеркасск» с ВСУ. 24 марта 2022 года судно чудом выжило во время атаки в порту оккупированного россией Бердянска. Тогда их флот остался без аналогичного юнита класса «Ропуча», носившего наименование «Саратов».

The Ropucha Class landing ship, which got destroyed early this morning, was the Novocherkassk. This ship barely escaped in March 24, 2022, the strikes in Russian-occupied Berdyansk, when her sister ship Saratov was sunk in the harbor.#Ukraine #Crimea #Feodosia #Berdyansk pic.twitter.com/JtRAUS1FTw — (((Tendar))) (@Tendar) December 26, 2023

Новочеркасск принадлежал к проекту 775, был построен в Польше во времена СССР и введен в строй в 1987 году. Интересно, что с 1990 по 2007 год российский ВДК «Новочеркасск» простоял на консервации, и только после этого был введен в активный состав Черноморского флота РФ, передает Defence Express.

Пораженный корабль имел стандартные как для ВДК проекта 775 характеристики:

полное водоизмещение – 4080 тонн;

длина корпуса – 112,5 метров;

ширина – 15 метров;

экипаж + десант и грузоподъемность – 87 человек + до 300 человек, до 460 тонн груза.

🔥російський великий десантний корабель «Новочеркаськ» — долучився до крейсера «Москва»😈 Українська тактична авіація відпрацювала по ньому крилатими ракетами, коли він перебував у порту окупованої Феодосії, повідомляє Командування Повітряних Сил🇺🇦 pic.twitter.com/7Jt03GEEy5 — Повернись живим (@BackAndAlive) December 26, 2023

От подконтрольной территории Херсонской области до Феодосии чуть более 250 км. Вероятнее всего, удар наносился ракетами Storm Shadow, которые в «экспортной» версии имеют ограниченную дальность в 250 км.

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