В оккупированной россией Феодосии крылатыми ракетами поражен БДК «Новочеркасск». Похоже, он перевозил беспилотники Shahed

Ночью в оккупированной россией Феодосии крылатыми ракетами был поражен большой десантный корабль «Новочеркасск», который в прошлом году чудом смог убежать от кары ВСУ. Судя по силе взрыва, на борту был боекомплект, поговаривают, что ВДК перевозил партию беспилотников Shahed, которыми регулярно наносятся удары по домам мирных жителей украинцев.

Об этом сообщил командующий воздушными силами Украины Николай Олещук в своем ТГ-канале, напомнив, что из Крыма лучше бежать:

Согласно предположению военного эксперта Игаля Левина, этот крупный десантный корабль мог перевозить беспилотники Shahed и боезапас для них. Именно поэтому взрыв произошел таким грандиозным.

Количество потопленных или поврежденных российских кораблей неуклонно растет. Во главе, конечно, флагман — подводный крейсер «Москва».

Это уже не первая встреча ВДК «Новочеркасск» с ВСУ. 24 марта 2022 года судно чудом выжило во время атаки в порту оккупированного россией Бердянска. Тогда их флот остался без аналогичного юнита класса «Ропуча», носившего наименование «Саратов».

The Ropucha Class landing ship, which got destroyed early this morning, was the Novocherkassk. This ship barely escaped in March 24, 2022, the strikes in Russian-occupied Berdyansk, when her sister ship Saratov was sunk in the harbor.#Ukraine #Crimea #Feodosia #Berdyansk pic.twitter.com/JtRAUS1FTw

— (((Tendar))) (@Tendar) December 26, 2023