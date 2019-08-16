В октябре Huawei может представить собственный картографический сервис





Вскоре после того, как Huawei представила потенциальную замену Android, свои амбиции компания не умерила, скорее наоборот, продолжит выстраивать свою экосистему. Теперь китайский гигант занимается разработкой картографического сервиса, который станет альтернативой Google Maps.

Согласно государственной газете China Daily, уже в октябре Huawei планирует представить сервис под названием Map Kit. Однако он предназначен не для обычных пользователей, а для разработчиков программного обеспечения, которые смогут создавать собственные приложения, использующие его возможности. Карты смогут работать с местными картографическими службами, будут доступны на 40 языках и охватывать 150 стран и регионов. Само собой, в Map Kit будет навигация, построение маршрутов, информация о дорожном движении в реальном времени и даже поддержка дополненной реальности. Также сообщается, что сервис разрабатывается в партнёрстве с Яндекс и Booking.com.

Доступ Huawei к услугам и сервисам Google оказался под угрозой после того, как правительство США ввело санкции против компании в мае этого года. Формально поводом к этому послужило то, что американские законодатели были обеспокоены якобы тесными отношениями Huawei с правительством Китая и опасались того, что оборудование компании может быть использовано для шпионажа. Даже несмотря на ослабление санкций, Huawei теперь будет рассчитывать только на свои разработки.

Источник: Сnet