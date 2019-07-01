Технологическая блокада Huawei отменяется. Лидеры США и Китая договорились возобновить торговые переговоры





На недавней встрече в рамках саммита G20 в Осаке президенты США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин договорились возобновить торговые переговоры с целью разрешения всех разногласий. Таким образом, существует высокая вероятность, что в обозримом будущем США и Китай положат конец уже всем изрядно поднадоевшей торговой войне.

В рамках встречи главы государств отдельно обсудили ситуацию, связанную с китайским гигантом Huawei. Как известно, после майского обострения ситуации (8 мая США объявили о повышении с 10% до 25% пошлин на определенные категории товаров из Китая общей стоимостью $200 млрд) США ввели отдельные санкции против Huawei (правда, затем их отложили), после чего технологические компании одна за другой начали отказываться от сотрудничества с китайским производителем (Google, Intel, Qualcomm, Broadcom и даже японско-британская компания ARM).

Так вот в рамках встречи Дональд Трамп и Си Цзиньпин условились, что США не станет облагать китайский импорт новыми пошлинами пока стороны будут искать компромисс. Кроме того, Дональд Трамп отдельно пообещал снять технологическую блокаду с Huawei.

«Американским компаниям, которые продают Huawei компоненты, будет разрешено продолжать», — дословно цитирует слова Трампа источник.

Очевидно, что речь не только о «железных» компонентах, но и о технологиях. То есть, Google тоже сможет восстановить партнерские отношения с Huawei, после чего отпадет какая-либо необходимость в будущем отключать устройства китайского производителя от своих сервисов. Как только США и Китая подпишут мировой торговый договор Huawei должны исключить из черного списка, позволив полноценно вести бизнес в США. Теперь интересно, станет ли Huawei отказываться от своих планов касательно запуска собственной ОС HongMeng, либо же производитель продолжит идти намеченным курсом и в конечном переведет часть устройств на свою разработку.

Напомним, буквально на днях Huawei объявила об открытии исходного кода своего революционного компилятора Ark и пригласила сторонних разработчиков в сообщество ОС HongMeng.

Источник: Reuters (2)