В ответ на критику топ-менеджер Xiaomi пообещал рассмотреть добавление защиты IP68 в будущие смартфоны компании





Недавно представленный Redmi K30 Pro, как известно, получил защиту от пыли и влаги по стандарту IP53, став первой моделью бренда с сертификатом IP. Это означает, что устройство защищено от оседающей пыли и брызг, но не от полного погружения под воду. Водонепроницаемым сейчас принято называть устройство, если его степень защиты IP68 или хотя бы IP67. И если раньше Xiaomi категорически отрицала выпуск соответствующего устройства, то сейчас официальная позиция по этому вопросу не столь категорична. В рамках очередного сеанса общения с фанатами вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг заявил, что компания рассмотрит возможность реализации этой степени защиты для будущих продуктов.

Соответствующее обещание топ-менеджер дал в ответ на возмущения пользователей. Массовое недовольство и негодование спровоцировало заявление Лу Вейбинга, что защита IP68 на сегодняшний день не является востребованной особенностью. Иными словами, Лу Вейбинг заявил, что IP68 не нужен, но тех, кто считает иначе, оказалось очень много. В итоге топ-менеджер Xiaomi добавил, что компания рассмотрит реализацию защиты IP68 в будущих продуктах, учитывая число неравнодушных к этой особенности.

Отметим, что OnePlus до недавнего времени тоже пыталась навязать всем свою позицию о бесполезности защиты IP68, но грядущий флагман OnePlus 8 Pro, чья презентация состоится уже на этой неделе, должен стать первым влагозащищенным смартфоном компании.

Справедливости ради, в сети можно найти немало роликов с участием последних моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и OnePlus, подтверждающих, что эти устройства действительно неплохо защищены от брызг и кратковременного случайного погружения под воду, хотя производители официально и не заявляют эту особенность. Кроме того, надо ли говорить, что рейтинг IP68 является весьма условной гарантией этой самой водонепроницаемости. Во-первых, эффективность защиты может снизиться даже при обычном пользовании, не говоря о ремонте. Во-вторых, урон, нанесенный погружением в жидкость, не покрывается гарантией даже для водонепроницаемых моделей, защищенных в соответствии с требованиями спецификации IP68.

Источник: Gizchina