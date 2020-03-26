Сравниваем OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro по характеристикам — 6,78-дюймовый 120-Гц дисплей Fluid AMOLED, защита IP68 и 30-ваттная беспроводная зарядка для топовой модели





Еще в январе OnePlus подтвердила, что его следующий флагман получит экран OLED «Fluid Display» разрешением Quad HD+ с частотой обновления изображения 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, 10-битным HDR и встроенным чипом динамической компенсации качества изображения MEMC. А совсем недавно заявила поддержку 5G для обеих моделей (OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro), то есть, оба смартфона получат SoC Snapdragon 865 вместе с модемом X55 5G. Качественную трехмерную модель OnePlus 8 мы видели еще в прошлом году, а недавно оба засветились на партнёрской странице Amazon. И вот сейчас хорошо себя зарекомендовавший сетевой информатор Ишан Агарвал опубликовал все характеристики OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.

Инсайдер подтверждает для старшей модели OnePlus 8 Pro огромный 6,78-дюймовый дисплей AMOLED «Fluid Display» с частотой обновления изображения 120 Гц, основную квадрокамеру с двумя 48-мегапиксельными сенсорами, одинарную 16-мегапиксельную фронтальную камеру, аккумулятор емкостью 4510 мА·ч с поддержкой быстрой 30-ваттной зарядки Warp Charge 30T и (впервые в истории) быстрой беспроводной зарядкой той же мощности 30 Вт, а также (ну наконец-то) полноценную водозащиту (IP68). Напомним, до недавнего времени OnePlus, как и Xiaomi, противилась сертификации IP, убеждая пользователей в бесполезности стандарта. Но недавно представленный Redmi K30 Pro, как известно, стал первым смартфоном компании с защитой от пыли и влаги, пускай и всего IP53.

Полные (предварительные) технические характеристики OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro:

OnePlus 8 Pro OnePlus 8 Однокристальная система 7-нм Qualcomm Snapdragon 865: восемь ядер (1 × Kryo 585, частота 2,84 ГГц + 3 × Kryo 585, частота 2,42 ГГц + 4 × Kryo 585, частота 1,8 ГГц) + 16-ядерный GPU Adreno 650 + двухрежимный модем Snapdragon X55, поддерживающий скорости до 7 Гбит/с на прием и 3 Гбит/с на передачу 7-нм Qualcomm Snapdragon 865: восемь ядер (1 × Kryo 585, частота 2,84 ГГц + 3 × Kryo 585, частота 2,42 ГГц + 4 × Kryo 585, частота 1,8 ГГц) + 16-ядерный GPU Adreno 650 + двухрежимный модем Snapdragon X55, поддерживающий скорости до 7 Гбит/с на прием и 3 Гбит/с на передачу Дисплей 6,78 дюйма, Quad HD+, AMOLED Fluid Display, 120 Гц, стекло 3D Corning Gorilla Glass 6,55 дюйма, Full HD+, AMOLED Fluid Display, 90 Гц, стекло 3D Corning Gorilla Glass Оперативная память 8/12 ГБ (LPDDR5) 8/12 ГБ (LPDDR5) Флеш-память 256 ГБ (UFS 3.0) 256 ГБ (UFS 3.0) SIM-карты Две nano-SIM Две nano-SIM Беспроводные модули Wi-Fi 6 (802.11 ax), Dual 4G VoLTE, Bluetooth 5.1, двухдиапазонный GPS Wi-Fi 6 (802.11 ax), Dual 4G VoLTE, Bluetooth 5.1, двухдиапазонный GPS Основная камера Система из четырех модулей, 48 (0,8 мкм) + 48 + 8 + 5 Мп, фазовый автофокус, светодиодная вспышка, оптическая и цифровая стабилизация Система из трех модулей, 48 (0,8 мкм) + 16 + 2 Мп, фазовый автофокус, светодиодная вспышка, оптическая и цифровая стабилизация Фронтальная камера Врезанный в экран одинарный модуль 16 Мп Врезанный в экран одинарный модуль 16 Мп Сканер отпечатка пальцев Есть, встроенный в экран Есть, встроенный в экран Разъемы USB Type-C USB Type-C Аккумулятор 4510 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 30 Вт (5В/6А), беспроводной до 30 Вт и функция беспроводной обратной зарядки сторонних гаджетов (мощность до 3 Вт) 4300 мА·ч, поддержка быстрой проводной зарядки до 30 Вт (5В/6А Габариты Н/Д Н/Д Масса Н/Д Н/Д Защита есть, IP68 нет Операционная система Android 10 + OxygenOS 10.0 Android 10 + OxygenOS 10.0 Цвета корпуса Glow, Black и Green Glow, Black и Green Рекомендованная цена Н/Д Н/Д

Также мы слышали о модели OnePlus 8 Lite — идейном преемнике недорогого OnePlus X 2015 года. Но пока что подробных ТТХ младшей модели серии нет.

На данный момент неизвестными остаются дата выхода и цена. Ранние слухи указывали на премьеру OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro в середине апреля, но OnePlus вполне могла перенести сроки в связи с пандемией коронавируса.

Источник: Ишан Агарвал Twitter