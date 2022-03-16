В приложении «Дія» снова доступны цифровые паспорта — с ними можно пересечь границу с Молдовой и Польшей

С сегодняшнего дня в приложении «Дія» восстановлен доступ к цифровым паспортам — пользователи, у которых ранее пропали загранпаспорт или ID-карта, могут их заново сгенерировать и пользоваться. Об этом сообщила пресслужба Минцифры и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Если у вас исчез загранпаспорт или ID-карта в Дії, зайдите в приложение еще раз — и он у вас снова подтянется» Минцифры

Напомним, что с начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить данные украинцев. Некоторые из них, в частности, Единый государственный демографический реестр, уже возобновили свою работу в безопасном месте. И команда разработчиков «Дія» продолжает работать над возвратом цифровых документов и возобновлением работы услуг. На прошлой неделе разработчики «Дія» вернули международные COVID-сертификаты, а также запустили временное удостоверение личности «єДокумент». Теперь в нет больше нет необходимости.

Украина первой в мире приравняла электронный паспорт к обычному бумажному — соответствующий закон вступил в силу еще 23 августа 2021 года. Его признают госорганы, Нацполиция, а также военные и представители ТрО на блокпостах. Кроме того, украинцы с цифровыми документами «Дія» могут пересечь границу с Молдовой и Польшей» — такое упрощение будет действовать на время военного положения в Украине. Однако в других странах все же понадобится физический загранпаспорт.

Вскоре в приложении «Дія» подтянутся другие цифровые документы, включая водительское удостоверение и технический паспорт. В Минцифри обещают дополнительно сообщить об этом в соцсетях.

Разработчики в очередной раз напомнили, что «Дія» не хранит персональные данные пользователей на удаленных серверах, а лишь показывает имеющуюся информацию о гражданах из государственных реестров.

10 марта приложение «Дія» преодолела рубеж в 15 млн уникальных пользователей, а 15 марта Рада разрешила размещать государственные реестры за пределами Украины.