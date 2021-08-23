е-паспорти в «Дії» та звичайні відтепер повністю тотожні





23 серпня набув чинності закон про «паспорт у смартфоні», який прирівнює е-паспорти у застосунку «Дія» до звичайних. Україна перша у світі прирівняла електронні паспорти до паперових та пластикових.

Раніше порядок використання електронних паспортів мобільному застосунку «Дія» визначала Постанова Кабінету Міністрів, яку було прийнято у квітні минулого року та яка має меншу юридичну силу. Новий закон («Про внесення змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» № 1368-ІХ) закріплює на (найвищому) законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон та прирівнює їх до пластикових та паперових аналогів. Цей закон Верховна Рада ухвалила 30 березня 2021 року, а 15 квітня його підписав президент Володимир Зеленський. Сьогодні, 23 серпня, він набрав чинності.

«Це перший етап режиму «без паперів» Україна стала першою державою у світі з цифровими паспортами, які мають таку ж юридичну силу, що й паперові документи. Тепер ви зможете спокійно залишити свій паперовий паспорт вдома, а на всій території України використовувати електронні ID-картку чи біометричний закордонний паспорт у Дії». Мінцифра

Відтепер українці (які мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт) можуть використовувати е-паспорти в «Дії»:

під час подорожей залізницею або літаком у межах України;

під час медичного обслуговування чи банківських операцій;

для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг та пошти;

під час придбання товарів у магазині;

для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів.

Раніше Мінцифра підготувала покрокову інструкцію, як користуватися електронним паспортом у «Дії». Повний перелік партнерів, які приймають Дію, зібрано на спеціальній сторінці проєкту.

Нагадаємо, на початку місяця президент Володимир Зеленський підписав закон про режим «‎без паперів» — він набере чинності 6 листопада та забезпечить досягнення цілі з переведення всіх 100% держпослуг в онлайн до 2024 року.